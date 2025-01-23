Дело о пропаганде и рекламе наркотиков вновь рассмотрено в Костанае. 34-летняя женщина не согласилась с тем, что за нанесение надписей на заборы и стены зданий, городской суд лишил её свободы. Осужденная и её защита обжаловали приговор в областной судебной инстанции. Приговор Светлане Бахваловой вынесли в костанайском городском суде №2 в декабре 2024 года.

Согласно обвинению, полутора годами ранее, она в мессенджере Тelegram связалась с админами пары каналов, заявила о готовности работать. Те объяснили, что надо писать граффити со словом «работа» и адресами таких же каналов, на стенах домов, заборах, в проходимых местах Костаная. По материалам дела эти ресурсы содержали сведения о незаконном обороте наркотиков, и Бахвалова знала об этом. Фото надписей, через спецприложение, фиксирующее их координаты, отправлялись заказчикам, за что те перечисляли ей деньги в криптовалюте. В общем, по данным следствия, обвиняемая получила за свою деятельность более одного миллиона девятисот тысяч тенге. Обвинитель просил назначить ей три года лишения свободы.

«Прям сажать на три года, что ли? За что? За рисунки какие-то? Я не хочу с детьми расставаться! И, вообще, я шла на это, чтобы деньги заработать! Я не думала, что это так прямо обернется… Не знаю… Я не могу говорить…», — сказал в суде подсудимая Светлана Бахвалова.

В итоге суд, согласился с обвинением, отметив, что по Закону за рекламу наркотиков предусмотрено только лишение свободы, на срок от трех до шести лет, назначив наказание в минимальном размере. Бахвалову взяли под стражу в зале суда, поместили в колонию. Апелляционная жалоба её адвоката, была рассмотрена в областном суде без нее. Да и другие участники процесса выступали перед коллегией дистанционно. Адвокат подсудимой сообщила, что они не согласны с лишением свободы, ведь есть еще и условное осуждение.

«Необходимо учитывать отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств, таких как, она является мамой, воспитывает одна двоих несовершеннолетних детей. Официально она не находится в юридическом браке. Родной мамы у неё нет, так, чтобы за детьми можно было ухаживать», — сказала адвокат подсудимой Сауле Мажикеева.

Адвокат подчеркнула, что Бахвалова хотела заработать, но, узнав о сути работы, отказалась от нее. И, так как в деле больше никто не указан, кроме админов телеграм-каналов, то действовала она в одиночку, а не в группе. Последнее обстоятельство и отягчает её вину. Прокурор ответила, что Бахваловой руководили и давали ей указания, пусть и неизвестные, но существующие лица. Гособвинитель в своей речи также затронула тему детей подсудимой.

«Прошу суд вынести постановление, поскольку судьба двух несовершеннолетних детей осужденной судом первой инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела не разрешена», — сказала гособивнитель Танзиля Оримбаева.

В итоге апелляционная коллегия постановила жалобу Бахваловой и её адвоката оставить без удовлетворения, приговор без изменения, а несовершеннолетних детей осужденной судьи поручили передать на попечение управления образования акимата Костаная, для определения над ними опеки. Эти решения могут быть обжалованы только в Верховном суде Казахстана.

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