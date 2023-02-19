Детей с плохим зрением в Костанайской области становится больше. Ежегодно на учет офтальмологи берут до трехсот маленьких пациентов.

Значительно помолодела и близорукость. Если раньше такой диагноз ставили школьникам среднего звена, то сейчас это заболевание обнаруживают уже у дошколят. В чем врачи видят причину, и на что стоит обратить внимание родителям, чтобы не упустить время, в нашем следующем материале.

На сегодня около трех тысяч детей в Костанайской области имеют проблемы со зрением. К этой цифре ежегодно добавляется до трех сотен новых пациентов. Причем заболевания «молодеют». Раньше близорукость диагностировали у школьников пятых-шестых классов.

«Мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, что дети дошкольного возраста многие имеют близорукость средней и высокой степени. Когда я только начинала работать таких детей были единицы, а сейчас уже процентов пять-десять из всех детей имеют близорукость до школы», — говорит детский врач-офтальмолог Костанайской офтальмологической больницы Сауле Сеилова.

Первые признаки, что со зрением не все в порядке, говорит врач, заметить родителям труда не составит. Если ребенок начинает прищуриваться и подходить близко к предметам, значит пора обратиться к врачу. Также специалисты рекомендуют не пренебрегать профосмотрами.

«Хотелось бы, чтобы дети меньше сидели в гаджетах. Чтобы меньше было нагрузки на глаза. И хотя бы регулировали нагрузку, то есть каждые полчаса был перерыв. Я имею ввиду занятия, подготовку к школе. А в гаджетах сидели только по необходимости», — говорит врач.

Эта рекомендация связана с тем, что основная причина ухудшения зрения у детей — это длительные просмотры детей видео в планшетах и телефонах. К слову, безопасного количества времени, как такового для этого досуга не существует.

«У нас даже есть методички с рекомендациями детям какого возраст сколько можно сидеть в гаджетах. Но этйо рекомендацией я, знаете, не обрадую детей. Потому что там 10-15-20 минут в день. При больших наргрузках — почти запрещены»,- отметила Сауле Сеилова.

Также специалисты рекомендуют делать зрительную гимнастику. Она позволит сохранить зрение не только детям, но и взрослым.

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