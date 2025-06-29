Уже 14 лет жители одного из домов в южной части Костаная безуспешно пытаются справиться с неприятной ситуацией — их сосед по подъезду превращает свою квартиру в свалку. Он приносит домой мусор: пищевые отходы, старую одежду, мебель и прочий хлам. При этом городские службы за это время неоднократно пытались вмешаться, но результата это не дало.

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История с неблагополучным соседом в 9 микрорайоне Костаная тянется уже больше десятка лет. Все началось с того, что мужчина стал регулярно приносить в квартиру мешки с мусором.

Надежда Гущина — его соседка, в этот дом переехала в 2009 году. Женщина рассказывает, что они неоднократно обращались с заявлениями и в акимат, и в ПКСК, и в другие службы.

«Ходили все вместе, у нас есть все документы. Мы сфотографировали квартиру, там мусора было до потолка. Вывезли три «Камаза», вы представляете? Там у него было кладбище кошек. Девять из под обуви коробок, стояло девять «гробиков», которые он завещал прям не трогать», — возмущена Надежда Гущина.

Некоторые жители знают мужчину с детства и вспоминают, что странности в поведении у него были всегда. Сейчас ему под 70, и сейчас, со слов соседей, он находится на лечении, не в первый раз за последние годы. Соседи говорят, как только он возвращается домой, все начинается сначала. Не меньше мучается и соседка снизу — пенсионерка Любовь Николаенко. Женщина каждый год забеливает свой потолок, потому что с верхнего этажа, где проживает сосед, продолжает течь какая-то жижа, и потолок снова покрывается пятнами.

«И вот все что он таскает — у него пропадает, и все эти тараканы, опарыши, все мухи разводятся. У меня все заклеено дома, все отдушины, и оно все равно проходит. Ночами сижу с чашками, когда стекает — все выливаю, потому что пойдет к соседям»,-говорит Любовь Николаенко.

Надежда Гущина вспоминает: убираться в квартире приходилось своими силами и не раз. За эти годы у жильцов накопилась целая стопка заявлений, с которыми они обращались в городские службы.

«Мы обращались с целью, чтобы помогли ему. Раз помогли ему, значит помогли бы и нам. Чтобы как-то, ну, хотя бы если никуда его не определили, чтоб за ним хотя бы кто-то смотрел», — говорит Надежда Гущина.

Службы, по словам жителей, действительно пытались помочь — приезжали, чистили, вывозили мусор. Но, как говорят сами люди, всё это давало лишь временный эффект, поскольку проблема возвращается снова и снова, стоит мужчине вернуться в квартиру.

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