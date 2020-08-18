Детей, сидящих на крыше жилого дома в Костанае, сняли на видео

Видео в редакцию Алау прислали очевидцы. На кадрах видно, как четверо детей сидят на крыше пятиэтажного жилого дома.
Автор видео рассказала, что действие происходит на крыше дома №122 по улице Наримановская в Костанае.
«Откуда у детей доступ на крышу. Как они могли туда попасть. Нужно закрыть вход на крышу, это очень опасно», — недоумевает автор ролика.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
103300 - зарегистрированно
84445 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3276 - в Костанайской области