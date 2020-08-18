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Детей, сидящих на крыше жилого дома в Костанае, сняли на видео

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Видео в редакцию Алау прислали очевидцы. На кадрах видно, как четверо детей сидят на крыше пятиэтажного жилого дома.

Автор видео рассказала, что действие происходит на крыше дома №122 по улице Наримановская в Костанае.

«Откуда у детей доступ на крышу. Как они могли туда попасть. Нужно закрыть вход на крышу, это очень опасно», — недоумевает автор ролика.

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