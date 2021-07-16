USD 426.61
EUR 505.15
RUB 5.76
  1. Home
  2. Новости
  3. Детей в Казахстане планируют вакцинировать препаратом Pfizer. Когда?

Детей в Казахстане планируют вакцинировать препаратом Pfizer. Когда?

gazeta.ru

Министерство здравоохранения Казахстана надеется получить вакцину Pfizer в четвёртом квартале 2021 года и планирует применять её в том числе для вакцинации детей, передает informburo.kz.

«Дети до 18 лет не подлежат вакцинации теми препаратами, которые у нас сегодня применяются. Вакцина Pfizer применяется для детей с 12 лет. Мы рассматриваем возможность вакцинации детей, в Казахстане их почти 2 млн. Сегодня с учётом распространения штамма «Дельта» мы констатируем, что дети болеют чаще. Стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. При этом хочу отметить, что вакцинация детей будет проводиться только с разрешения родителей, опекунов или представителей детей», – сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Подделка паспортов вакцинации и ПЦР: 65 уголовных дел возбудили в Казахстане
Следующая новость

Заблокировали транспортную карту. Что делать?