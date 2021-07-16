Детей в Казахстане планируют вакцинировать препаратом Pfizer. Когда?

Министерство здравоохранения Казахстана надеется получить вакцину Pfizer в четвёртом квартале 2021 года и планирует применять её в том числе для вакцинации детей, передает informburo.kz.

«Дети до 18 лет не подлежат вакцинации теми препаратами, которые у нас сегодня применяются. Вакцина Pfizer применяется для детей с 12 лет. Мы рассматриваем возможность вакцинации детей, в Казахстане их почти 2 млн. Сегодня с учётом распространения штамма «Дельта» мы констатируем, что дети болеют чаще. Стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. При этом хочу отметить, что вакцинация детей будет проводиться только с разрешения родителей, опекунов или представителей детей», – сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.