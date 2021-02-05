Детей выносили на руках. ДЧС о пожаре в Костанае

Пожар произошел в одной из квартир четырехэтажного дома в северной части Костаная.

Сообщение о возгорании по адресу Рабочая 166 поступило в дежурную часть службы пожаротушения утром 5 февраля. В одной из квартир на первом этаже здания горела кухня.

Приехавшим сотрудникам ДЧС удалось не допустить распространение огня на другие квартиры. Из подъезда были эвакуированы 14 жильцов, ещё шестерых — пятерых детей и одну женщину-инвалида, спасатели вынесли на улицу на руках. Пожар был локализован через полчаса, и ликвидирован ещё через 4 минуты.

Предварительной причиной возникновения огня названо замыкание электропроводки холодильника.

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