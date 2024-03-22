Детей задерживали в развлекательных заведениях Костанайской области

1200 нарушений общественного порядка выявили за 3 дня полицейские в Костанайской области в ходе операции «Правопорядок». К ответственности было привлечено по две сотни людей, появившихся нетрезвыми в общественных местах, и нарушителей правил дорожного движения.

Но особую обеспокоенность у полицейских вызывает безнадзорность несовершеннолетних, множество которых, в эти дни, были найдены вне дома после 23 часов.

Три дня в преддверии праздников полицейские республики усиленно улучшали правопорядок. В Костанайской области этим занимались более девятисот сотрудников, которые за это время выявили 1200 нарушений общественной и дорожной безопасности. В областном центре и его окрестностях полицейские проверили все, что можно.

«Нами было проведено 1276 обходов из них заброшенных домов 27, заброшенных дачных участков 1255. Выявить нахождение лиц, находящихся в розыске, либо бездомных, либо скрывающихся от сотрудников полиции, дабы не допустить тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщил начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

В заброшенных строениях никаких нарушителей полицейские не обнаружили. Но много их выявлено на улицах и в общественных местах. 195 жителей области привлекли к административной ответственности за распитие и появление в общественном месте в нетрезвом виде. 36 человек совершили мелкое хулиганство, 26 нарушили ночную тишину. За семейные скандалы привлечено 70 дебоширов, причем в Костанае всего 11. Обеспокоенность у полицейских вызывает безнадзорность несовершеннолетних.

«Дети были обнаружены, а также задержаны, в общественных местах, компьютерных клубах, а также в увеселительных и развлекательных заведениях, — в кафе, барах, ресторанах. Не компаниями. Там один-два было, но компания-то взрослая была. Среди них несовершеннолетние находились. То, что дети находились вне жилища, было наказано 26 человек у нас», — сказал Ернур Алтаев.

Кроме родителей в Костанае наказаны и трое представителей администрации заведений, за то, что не проверили у подростков документы. А по области в ночное время вне дома было обнаружено 83 подростка. Такая тенденция в преддверии весенних каникул полицейских настораживает. Особое внимание уделялось выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на аварийность. В итоге наказаны 176 водителей, превысивших скорость, 10 нетрезвых водителей и трое лишенных прав.

Операция «Правопорядок» закончена, но в период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка в стране перешли на усленный вариант несения службы. Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.

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