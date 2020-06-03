Детей, живущих возле школы будут принимать в соотношении 3 к 1

COVID-2019 в Казахстане
11796 - зарегистрированно
6156 - выздоровевших
44 - летальных случаев
184 - в Костанайской области
На сегодняшний день подать документы на зачисление в первый класс можно как онлайн, так и традиционным способом. По словам заведующей сектором отдела образования акимата Костаная Галии Елешовой, активнее всего жители Костаная пользуются электронной услугой по зачислению ребёнка в школу.
«Существует две формы подачи документов на зачисление ребенка в первых класс — электронная, бумажная. В основном преобладает электронная подача, это удобнее»,- сказала Галия Елешова.
Всего с 1 июня на зачисление в первый класс в Костанае поступило 134 заявлений. Приём документов продлится до 30 августа.
Как сообщает informburo.kz, в Казахстане ввели новые правила зачисления в первый класс. Теперь живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в соотношении 3 к 1. Об этом сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова.
«В первую очередь заявления подают жители, относящиеся к микроучастку, живущие вблизи этой школы. В этом году мы ввели новую норму – 3 к 1, то есть 3 ученика с этого микроучастка и один – с другого», – сказала на онлайн-брифинге Майра Мелдебекова.