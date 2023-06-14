Дети из одной семьи смогут перечислять накопленные средства из Нацфонда на общий депозит в Отбасы банке

Накопления из Нацфонда нескольких детей можно будет объединять, перечисляя на один депозитный счёт в Отбасы банке, сообщил вице- министр финансов Даурен Темирбеков в мажилисе.

Депутат мажилиса Даулет Мукаев спросил, могут ли достигшие совершеннолетия дети перечислять свои выплаты из Нацфонда на счета братьев или сестёр, передает informburo.kz

«Допустим, в одной семье несколько детей. Самому старшему 17 лет, он получит из Нацфонда 200 долларов. этих денег не хватит ни на образование, ни на жильё. Есть возможность перечислить его деньги на счета младших братьев и сестёр?» – спросил депутат.

Даурен Темирбеков отметил, что предусматривается возможность вносить средства детей из одной семьи на единый жилищный депозит.

«Если в одной семье несколько детей получили в 18 лет выплаты из Нацфонда, у них есть право перечислить деньги в жилищный сберегательный банк на депозит. На одном депозите могут находиться выплаты трёх-четырёх детей из одной семьи. То есть эти средства направлены на одну цель – купить квартиру. Такие возможности мы предусматриваем», – сообщил вице-министр финансов.

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