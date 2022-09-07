Дети из пострадавших от пожара сёл Костанайской области получили путёвки в оздоровительные лагеря

el.kz
Школьники из семей, эвакуированных при пожаре в Костанайской области, смогут дожидаться, пока для них постоят новые дома, в учебно-оздоровительных лагерях в Щучинске и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Как сообщили в министерстве просвещения, 11 детей уже приехали в лагерь «Балдаурен» в Щучинске. Здесь они будут одновременно обучаться и получать оздоровительные процедуры.
В Акмолинскую область отправили детей из семей, чьё жилье пострадало при ЧП. С согласия родителей поехать в Щучинск могут и ребята, кров которых не пострадал, но из соображений безопасности они были эвакуированы из пожароопасных районов.
«Учащихся начальных классов готов принять образовательно-оздоровительный центр «Бобек» в Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Детям будет удобно и полезно до решения бытовых вопросов пройти здесь оздоровление и одновременно ходить в школу при лагере. Для них созданы комфортные условия», – сообщил зампредседателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: