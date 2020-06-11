Дети нарушают закон. Почти 700 родителей привлекли к адмответственности в Костанайской области

В Костанайской области с начала года краж и грабежей, совершенных подростками, стало меньше. Но несовершеннолетние все также продолжают нарушать закон. Почти 700 родителей привлечены к ответственности за то, что их дети находились вне дома после 23:00, а кто-то и вовсе в запрещенное время был в увеселительных заведениях, передает alau.kz

В Костанайской области снизилась подростковая преступность на 43 процента. А в отношении самих подростков преступлений стало на 46 процентов меньше. Первый заместитель начальника ДП области рассказал, что по итогам 4 месяцев несовершеннолетними было совершено 17 краж чужого имущества, грабеж 1, а вымогательств и вовсе не было. В ДП отметили, что для них одним из главных направлений является предотвращение преступности в организациях образования.

На сегодняшний день у полиции и педагогов есть свой спектр превентивных мер. В первую очередь связанных с профилактикой правонарушений и обеспечение контроля за образом жизни и поведением несовершеннолетних, а также неблагополучных семей, состоящих на профилактических и внутришкольных учетах», — рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

За безопасностью детей в школах следят 116 инспекторов, а также помогают современные методы — камеры видеонаблюдения. Но помимо этого, сотрудниками полиции проводится анкетирование школьников, чтобы узнать, сталкивались ли они с насилием или вымогательством.

«Хочу отметить, что данных фактов за 2019-2020 учебный год не выявлено. Более того, на 64 процента снизилось количество преступлений, совершаемых учащимися школ. Благодаря совместной работе в стенах школ не допущено групповых драк, избиений и циничных издевательств над учащимися», — пояснил Негмет Исмагулов.

Чиновники такое снижение связывают с объявленным карантином. Но не все так гладко. Закон подростки продолжают нарушать. К примеру, самым частым остается нахождение детей после 23:00 вне дома. За это к административной ответственности уже привлекли 646 родителей. А некоторые и вовсе в запрещенное время находились в развлекательных заведениях, таких случаев было выявлено 12. Немаловажную роль в этом играют и сами родители. Зачастую они не оказывают должного внимания и не заботятся о детях. По этой причине 126 родителей были также привлечены к ответственности. А на профилактический учет как неблагополучные родители поставлено почти 800 человек, еще 147 дел направлено на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

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