Дети называют её «Ёза»: история медсестры с большим сердцем

С Днем медицинского работника! 🤍
Я с самого детства знаю, что люди в белых халатах — это не просто профессия, а особое состояние души. Потому что рядом со мной всегда была моя бабушка — медсестра. Альмишева Роза Зарлыковна.
За свою жизнь она помогла очень многим людям, а последние годы работает медсестрой в детском саду «Мурагер» в Лисаковске. И даже сейчас, когда можно было бы просто отдыхать, она по-прежнему спешит на работу, переживает за каждого малыша, помнит, кому стало плохо, кому нужно измерить температуру, а кого просто обнять и успокоить.
Я вижу это не по рассказам, а каждый день. Вижу, как она искренне любит свою работу, как радуется, когда у малышей ничего не болит, как беспокоится за них, как никогда не проходит мимо чужой боли. Когда я приходила к ней на работу, чтобы встретить ее с очередного трудового дня, я видела, как дети тянутся к ней, как к своей бабушке и на своём детском языке говорят «Ёза». Мне кажется, что именно из таких людей и складывается настоящее понятие — медицинский работник.
Я всегда восхищалась ее добротой, терпением и бескорыстным сердцем. И, наверное, именно благодаря ей я знаю, что забота о людях — это не обязанность, а призвание.
Бабушка, я бесконечно горжусь тобой. Спасибо за твои золотые руки, за твое большое сердце и за то, что ты всегда горишь своим делом, несмотря ни на что. С праздником тебя и всех, кто однажды выбрал помогать другим. Пусть за вашу заботу, бессонные ночи и бесконечную доброту жизнь обязательно отвечает благодарностью. ❤️
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