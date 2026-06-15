Дети называют её «Ёза»: история медсестры с большим сердцем





С Днем медицинского работника! 🤍

Я с самого детства знаю, что люди в белых халатах — это не просто профессия, а особое состояние души. Потому что рядом со мной всегда была моя бабушка — медсестра. Альмишева Роза Зарлыковна.

За свою жизнь она помогла очень многим людям, а последние годы работает медсестрой в детском саду «Мурагер» в Лисаковске. И даже сейчас, когда можно было бы просто отдыхать, она по-прежнему спешит на работу, переживает за каждого малыша, помнит, кому стало плохо, кому нужно измерить температуру, а кого просто обнять и успокоить.

Я вижу это не по рассказам, а каждый день. Вижу, как она искренне любит свою работу, как радуется, когда у малышей ничего не болит, как беспокоится за них, как никогда не проходит мимо чужой боли. Когда я приходила к ней на работу, чтобы встретить ее с очередного трудового дня, я видела, как дети тянутся к ней, как к своей бабушке и на своём детском языке говорят «Ёза». Мне кажется, что именно из таких людей и складывается настоящее понятие — медицинский работник.

Я всегда восхищалась ее добротой, терпением и бескорыстным сердцем. И, наверное, именно благодаря ей я знаю, что забота о людях — это не обязанность, а призвание.

Бабушка, я бесконечно горжусь тобой. Спасибо за твои золотые руки, за твое большое сердце и за то, что ты всегда горишь своим делом, несмотря ни на что. С праздником тебя и всех, кто однажды выбрал помогать другим. Пусть за вашу заботу, бессонные ночи и бесконечную доброту жизнь обязательно отвечает благодарностью. ❤️

Спасибо, доктор: пациент поблагодарил завдетским травматологическим отделением Мираса Ельжасова В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность заведующему детским травматологическим отделением Мирасу Болатхановичу...

Спасибо, доктор: пациент поблагодарил врача-эндоскописта Бяйляра Абдуллаева В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность врачу-эндоскописту Костанайского хирургического центра Бяйляру Дунямальевичу...

Работодателей проверят на перевод сотрудников в самозанятые В Казахстане проверяют случаи перевода работников в категорию самозанятых для снижения налоговой нагрузки, передает lsm.kz...