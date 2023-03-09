Дети не выезжали. Тренеры фиктивно оформляли поездки на соревнования в Костанайской области

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В ходе проведения проверки в ДЮСШ Лисаковска выявлено хищение бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Костанайской области.
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По информации прокуратуры, тренеры этой организации фиктивно оформляли финансовые отчеты о поездках детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, присваивая выделяемые на эти цели деньги. Общая сумма хищений шесть миллионов тенге.
Преступная схема была изобличена.
Три тренера преданы суду по обвинению в присвоении вверенных средств. Они признали вину и полностью возместили причиненный ущерб.
В отношении двоих судом принято решение о прекращении уголовного дела, за примирением, то есть по не реабилитирующему основанию.
Третий осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, поскольку по объему похищенного его действия квалифицированы, как тяжкое преступление.
Приговор вступил в законную силу.