Дети не выезжали. Тренеры фиктивно оформляли поездки на соревнования в Костанайской области

В ходе проведения проверки в ДЮСШ Лисаковска выявлено хищение бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Костанайской области.

По информации прокуратуры, тренеры этой организации фиктивно оформляли финансовые отчеты о поездках детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, присваивая выделяемые на эти цели деньги. Общая сумма хищений шесть миллионов тенге.

Преступная схема была изобличена.

Три тренера преданы суду по обвинению в присвоении вверенных средств. Они признали вину и полностью возместили причиненный ущерб.

В отношении двоих судом принято решение о прекращении уголовного дела, за примирением, то есть по не реабилитирующему основанию.

Третий осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, поскольку по объему похищенного его действия квалифицированы, как тяжкое преступление.

Приговор вступил в законную силу.

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