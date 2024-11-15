Дети под угрозой: в Костанае усиливают обучение безопасности

В Костанайской области за 2025 год зарегистрировано 476 наездов на пешеходов. В 166 случаях пострадавшими оказались дети. Тревожная статистика сохраняется и в этом году: из 19 подобных ДТП один ребёнок погиб.
На фоне этих данных в Костанае провели масштабную профилактическую акцию. Несколько сотен школьников собрали на специальной демонстрационной площадке, где сотрудники прокуратуры, полиции и управления образования показали, как возникают опасные ситуации на дороге.
Практика вместо теории
Мероприятие прошло в рамках проекта «Қауіпсіз жол – балалар үшін» («Безопасная дорога — для детей»).
Как отметила старший инспектор управления административной полиции Махаббат Хусаинова, главная цель — не просто рассказать, а наглядно показать детям типичные ошибки.
«Это не просто лекция, а практический, открытый урок безопасности. Мы демонстрируем основные причины наездов и учим детей правильному поведению рядом с проезжей частью», — подчеркнула она.
Важно увидеть опасность
В прокуратуре области отмечают, что защита детей — стратегическая задача государства.
Заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан Бекбосынов пояснил, что привычные лекции уже не дают нужного эффекта.
«Сегодня важно, чтобы ребёнок не только услышал правила, но и увидел, как возникает опасная ситуация. Иногда достаточно одной секунды невнимательности, чтобы произошла трагедия», — отметил он.
Риски возрастают перед каникулами
По словам специалистов, подобная работа особенно актуальна в преддверии летних каникул. В это время дети чаще находятся на улице без постоянного контроля взрослых и самостоятельно передвигаются по городу.
Для наглядности на площадке использовали патрульные и гражданские автомобили, автобусы, дорожные знаки и светофоры.
Отдельное внимание уделили правилам поведения рядом с крупногабаритным транспортом.
«Нельзя переходить дорогу перед большегрузным транспортом, который ограничивает обзор. Обходить его нужно только сзади и убедившись, что водитель вас видит», — напомнили организаторы.
Профилактика станет постоянной
В правоохранительных органах подчёркивают: такие практические занятия будут проводиться регулярно. По их мнению, только живой и наглядный формат позволяет сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.
