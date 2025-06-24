Несовершеннолетние дети не всегда могут быть привлечены к наказанию. Однако ответственность возлагается на их родителей и законных представителей. Это касается и публичных нарушений, сообщает NUR.KZ

Летом дети освобождаются от занятий и проводят больше времени на улице, играя во дворах и на специальных детских площадках.

Однако иногда местные жители жалуются не столько на шум, сколько на их поведение: могут звучать матерные выражения в адрес других детей, взрослых и так далее. При этом казахстанцам бывает сложно призвать их к порядку.

Рассмотрим подробнее, что в этом случае говорит закон и какое наказание может последовать родителям нарушителей.

Штрафуют ли за матерные выражения на улице

В Казахстане оскорбление личности, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (устно или письменно) – это уголовный проступок.

Согласно 131 статье Уголовного кодекса РК (УК), за это грозит либо штраф до 100 МРП (393 200 тенге на 2025 год), либо исправительные работы в том же размере или общественные работы до 120 часов.

А нецензурная брань в общественных местах может оказаться мелким хулиганством (статья 434 Административного кодекса РК, или КоАП), как ранее объяснили в Министерстве внутренних дел РК (МВД).

В этом случае может последовать либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге), либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого наказания грозит арестом на срок от 15 до 30 суток.

Наказывают ли родителей за маты от их детей

Если мелкое хулиганство, к которому относится и нецензурная брань, совершило несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 16 лет (435 статья КоАП), то за это его родителям или лицам, их заменяющих, грозит штраф в размере 7 МРП (27 524 тенге).

С 16 до 18 лет наказание может понести либо само несовершеннолетнее лицо, либо родители, если нарушитель не имеет имущества, достаточного для уплаты штрафа. При этом штраф может составить максимум 10 МРП (39 320 тенге), согласно 66 статье КоАП.

И даже в случае нарушения детьми в возрасте до 12 лет родители или законные представители могут получить наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 МРП (от 39 320 до 58 980 тенге) за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (статья 127 КоАП).

Таким образом, за маты в общественных местах и по отношению к другому лицу в Казахстане предусмотрена ответственность. Это также касается и детей всех возрастов, которые используют матерные выражения – их родителей могут наказать за подобные нарушения.

Как ранее отметили в полиции, по каждому отдельному случаю, связанному с оскорблениями и нецензурными выражениями, будут собирать доказательства – заявления граждан, показания свидетелей, видео или аудиофиксацию самого правонарушения или даже заключение эксперта (если речь идет о письменных оскорблениях, включая соцсети).

@Автор: Марк Мауленкулов

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