Вынесли приговор водителю, который сбил двоих детей на пешеходном переходе. Обе девочки спустя несколько дней скончались в больнице от остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась в Актау в сентябре 2024 года. Девочки 2008 и 2022 годов рождения переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Toyota Camry.

На суде мужчина полностью признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Мужчину признали виновным по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его приговорили к пяти годам лишения свободы, а также на семь лет запретили управлять транспортными средствами», – говорится в сообщении пресс-службы Мангистауского областного суда.

Гражданский иск удовлетворен частично. С подсудимого в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда взыскали по 10 000 000 тенге каждому, а также 1 867 375 тенге – в счет материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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