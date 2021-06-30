Дети стали в 5 раз чаще заражаться штаммом «дельта» — Шарман

Дети стали в пять раз чаще заражаться индийским штаммом коронавируса. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, передает Tengrinews.kz.

«Мы вступаем в очень важную фазу пандемии — фазу, когда коронавирус начинает активно мутировать с тем, чтобы выжить в условиях нарастания вакцинации в мире. Эксперты считают, что дельта-вариант коронавируса на 60 процентов более заразен, чем британский, и гораздо более заразный, чем все его предшественники. Более того, заражение дельта-вариантом значительно повышает риски госпитализации и летальных исходов, это тоже мы сейчас наблюдаем по Нур-Султану. Другая особенность заключается в том, что дети в пять раз стали чаще заражаться дельта-коронавирусом», — сообщил Алмас Шарман.

Также он рассказал, что в Казахстане необходимо усиливать противоэпидемические меры.

«В нынешней ситуации любое ослабление противоэпидемических мер при недостаточной вакцинации неминуемо ведет к столкновению с вирусами, заражениями и вероятной гибелью уязвимых людей. Нельзя ослаблять противоэпидемические меры, надо их усиливать.

Но самое главное, нужно быстрее вакцинировать максимальное число граждан — чем дольше мы будем с этим медлить, тем больше шансов для коронавируса мутировать и превратиться в более заразный и агрессивный вариант. Невакцинированные люди — как резервуар для вируса, который в целях выживания активно видоизменяется», — заключил Алмаз Шарман.

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