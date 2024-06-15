Дети утонули в Костанайской области. Поиски одного ребёнка продолжаются

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Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Трагедия произошла сегодня в селе Кенерал Федоровского района.
По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.
Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются.
МЧС убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах!
Будьте внимательны и осторожны, следите за детьми и не забывайте о спасательных средствах. Не купайтесь в необорудованных местах.
Ваша безопасность — в ваших руках!