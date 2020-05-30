Дети в Казахстане будут летать в самолетах бесплатно

В Казахстане с целью продвижения отдыха на отечественных курортах разработан проект KidsGoFree — субсидирование авиаперелетов детей на период каникул. Об этом корреспонденту Tengritravel.kz сообщил Ержан Еркинбаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism».

Данная программа будет распространяться на детей в возрасте от 2 до 14 лет включительно (только в составе приобретенного туристского продукта). Одним из условий является то, что семья будет отдыхать на курорте не менее пяти дней (четырех ночей).

Согласно правилам программы с одним из родителей (как и законным представителем ребенка и/или с близким родственником родителя по нотариально заверенной доверенности) может лететь не более двух детей. Что касается многодетных семей, в рамках программы KidsGoFree по одному турпродукту могут путешествовать пять и более детей из одной семьи в возрасте от 2 до 14 лет включительно.

В течение первого года на субсидирование детских авиабилетов планируется выделить около 150 миллионов тенге, планируется перевезти более пяти тысяч детей. Ожидается, что количество юных авиапассажиров будет увеличено до 100 тысяч в год, это позволит сделать отдых казахстанцев доступнее почти на треть. Данная инициатива также поддержит экономику страны, по подсчетам, один тенге вложенных субсидий вернет в экономику Казахстана в среднем четыре тенге.

Законодательно данная инициатива еще не закреплена, в настоящее время это предложение находится на рассмотрении в Парламенте, поэтому запуск программы KidsGoFree планируется на следующий, 2021 год.

Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает алгоритм нахождения и поведения туристов в турзонах, таких как пляжные отели, к примеру. В них входит порядок нахождения на пляже (расстановка шезлонгов, прочее), поведение у бассейна.

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