Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев. Мошенники могут использовать детей, для того чтобы добраться до финансовых ресурсов родителей. Они создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь их неопытностью и доверчивостью.

Какие онлайн-ловушки используют мошенники?

«Неожиданный выигрыш»: Ребенок может получить сообщение по электронной почте, в социальных сетях или мессенджерах о денежном подарке или выигрыше путевки заграницу, которую можно обменять на деньги. Также это может быть сообщение о том, что ребенок унаследовал наследство от богатого родственника, проживающего за рубежом. Для получения «выигрыша» ребенку предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету и указать личные данные, включая номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код. Предоставив такую информацию, дети могут неосознанно дать мошенникам доступ к финансам родителей. «Ложная просьба о помощи»: Мошенники используют социальные сети и мессенджеры, чтобы распространять ложные просьбы о помощи. Например, от имени знакомого вашего ребенка публикуется пост или отправляется сообщение с просьбой перевести деньги на лечение или другие нужды. В других случаях ребенок может получить сообщение от «одноклассника», который просит помощи и убеждает не рассказывать об этом взрослым. Если ребенок переведет деньги, вернуть их уже не получится. Поэтому важно заранее объяснить ребенку, как распознавать подобные схемы и как реагировать на них. «Уникальное приложение»: Мошенники могут отправить вашему ребенку ссылку на приложение, обещающее что-то уникальное — например, помощь в играх, способ быстро разбогатеть или отследить местоположение любого человека. Такое приложение позиционируется как бесплатное и эксклюзивное. Однако, при установке, ребенок может не понять, что это шпионская программа, которая собирает персональные данные, отслеживает геолокацию и получает доступ к другим приложениям на устройстве.

Как родителям защитить детей от мошенников?

Объясните детям, что незнакомцам нельзя передавать информацию о себе и своих близких. Расскажите о том, как с помощью современных технологий мошенники могут обманывать людей;

Важно, чтобы ваши дети знали, что в любом случае, они могут обратиться к вам, и что вы их не будете за это ругать. Ваши отношения с ребенком должны быть основаны на взаимном доверии.

— Позаботьтесь о том, чтобы ребенок знал все необходимые контактные данные, включая рабочие и мобильные телефоны родителей, других родственников, соседей, службы «102», а также участкового инспектора, особенно если ребенок по каким-либо причинам остался дома один.

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