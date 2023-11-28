Дети в тяжелом состоянии. О ситуации с корью в РК сообщила министр здравоохранения

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, осложнение ситуации по кори отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев.

В Казахстане зафиксировано более 17 тыс. случаев кори. Более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях.

«На сегодня в стране развернуто более 3,5 тыс. коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня – 59,5%, в резерве свыше 1 тыс. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года – 15 детей. С целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тыс. детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации. До конца года планируется охватить еще более 100 тыс. детей данной возрастной группы. Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз», — сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В целом эффективность дополнительной иммунизации доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах.

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