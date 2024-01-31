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Детям начали поступать деньги из Нацфонда Казахстана

Фотография для новости Детям начали поступать деньги из Нацфонда Казахстана

Фото alau.kz

Казахстанским детям начали перечислить деньги из Национального фонда по инициированной президентом программе «Нацфонд – детям, сообщает informburo.kz

На спецсчета несовершеннолетних казахстанцев поступили по 100,52 доллара.

Проверить, перечислили ли деньги, можно на сайте ЕНПФ в специально созданном разделе «Национальный фонд – детям».

Для проверки начисления необходимо ввести ИИН ребёнка / Скриншот с сайта kids.enpf.kz

Ранее сообщалось, что с 2024 года всем несовершеннолетним гражданам Казахстана (участникам целевых требований) ежегодно будет начисляться 50% от усреднённого за 18 лет, предшествующих отчётному году, инвестиционного дохода Нацфонда, а также инвестдоход, ежегодно начисляемый на эту сумму.

До достижения детей 18 лет деньги будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детей 18-летия средства будут зачислены на виртуальный накопительный счёт, и уже совершеннолетние смогут использовать накопления для двух целей: на улучшение жилищных условий и оплату образования.

 

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