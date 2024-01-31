Детям начали поступать деньги из Нацфонда Казахстана

Казахстанским детям начали перечислить деньги из Национального фонда по инициированной президентом программе «Нацфонд – детям, сообщает informburo.kz

На спецсчета несовершеннолетних казахстанцев поступили по 100,52 доллара.

Проверить, перечислили ли деньги, можно на сайте ЕНПФ в специально созданном разделе «Национальный фонд – детям».

Ранее сообщалось, что с 2024 года всем несовершеннолетним гражданам Казахстана (участникам целевых требований) ежегодно будет начисляться 50% от усреднённого за 18 лет, предшествующих отчётному году, инвестиционного дохода Нацфонда, а также инвестдоход, ежегодно начисляемый на эту сумму.

До достижения детей 18 лет деньги будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детей 18-летия средства будут зачислены на виртуальный накопительный счёт, и уже совершеннолетние смогут использовать накопления для двух целей: на улучшение жилищных условий и оплату образования.

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