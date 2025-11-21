Соцсети стали привычной частью повседневной жизни — от общения до развлечений. Но вопрос детской аудитории вызывает всё больше споров. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов считает, что пользоваться соцсетями, особенно Instagram и TikTok, детям нельзя и предлагает ввести возрастные ограничения при регистрации.
Что предлагает депутат
Аймагамбетов настаивает на возрастном пороге и родительской верификации при регистрации несовершеннолетних:
«В Казахстане сегодня дети 5–6 лет могут свободно зарегистрироваться в TikTok или Instagram без каких-либо предупреждений или верификации со стороны родителей. В ряде стран такие законы уже приняты: в Дании, Австралии — регистрация с 15–16 лет; в США, Великобритании, Ирландии — требуется специальное разрешение родителей и обязательная верификация».
Что говорит правительство
Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун подтвердил, что министерство изучает тему, однако жёсткие запреты не поддерживает. По его мнению, приоритет — цифровая грамотность детей и родителей, обучение безопасному и ответственному использованию гаджетов.
Мнение специалистов: риск кибербуллинга и «быстрых» контентов
Директор Регионального учебно-методического центра психологической поддержки и воспитательной работы управления образования акимата Костанайской области Елена Петренко напоминает о реальных рисках:
«В 2020 году у нас был случай: школьница познакомилась с “другом” в интернете. Это обернулось жёстким кибербуллингом, в который втянули семью и ещё одного ребёнка. История закончилась трагично».
По её словам, чрезмерный скроллинг и короткие видеоформаты отражаются на здоровье и когнитивных функциях:
«Они ухудшают память, концентрацию, снижают мотивацию к длительному обучению: здесь “всё быстро”, а там параграф — нужно читать и вникать. Плюс — возможны расстройства сна, потеря аппетита».
Психика ребёнка в этом возрасте крайне пластична и легко фиксирует как позитивный, так и негативный опыт. Контент о громких уголовных делах, демонстрация «роскошной жизни» и иных искажённых моделей успеха могут приводить к чувству неполноценности, самокопанию и депрессивным состояниям. Только в 2025 году центр Петренко оказал помощь 380 детям, направляя их к профильным специалистам и врачам общей практики.
Что думают родители и горожане
В опрошенных мнениях костанайцев — общий мотив родительского контроля и возрастных фильтров:
- «Родитель должен контролировать. Не все соцсети полезны, информации слишком много — это влияет на психику, формирует зависимость».
- «Оптимально — с 13–14 лет. Сейчас дают слишком рано — почти с пелёнок».
- «Много негативного контента, дети всё впитывают — отсюда “нехорошие истории”».
- «Зависит от платформы: с 12–13 — для ознакомления и с ограничениями».
- «Хотя бы с 10 лет, но под контролем — у внуков “телефонная” зависимость уже заметна».
Что дальше
Дискуссия о возрастных ограничениях и верификации несовершеннолетних при регистрации в соцсетях продолжится. Власти обещают искать баланс между безопасностью детей, правами семьи и свободой доступа к цифровой среде. Эксперты сходятся в одном: без осознанного участия родителей, настройки приватности, лимитов времени и разговоров о рисках ни один закон не обеспечит полной защиты.
