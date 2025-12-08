Министр здравоохранения РК прокомментировал участившиеся обращения родителей по поводу одномоментного лечения большого количества зубов у детей под общим наркозом, в том числе в частных стоматологических клиниках. Ведомство усилило контроль за такими услугами и проводит масштабные проверки стоматорганизаций по всей стране.

По словам министра, лечение под общей анестезией у детей является серьёзной медицинской процедурой и может применяться только по строгим медицинским показаниям.

«Общая анестезия — это не “удобная опция”, а серьёзное вмешательство, требующее особой осторожности. Длительный наркоз и обширное одномоментное лечение могут повышать риски осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ребёнка», — подчеркнул глава Минздрава.

Он отметил, что подобные манипуляции должны проводиться только при участии квалифицированного анестезиолога, при наличии необходимого оборудования и строгом соблюдении стандартов анестезиологической и реаниматологической помощи — независимо от формы собственности клиники.

По требованию Генеральной прокуратуры Министерство здравоохранения проводит внеплановые проверки стоматологических организаций. Всего в работу взято 622 объекта. На сегодняшний день зарегистрировано 290 проверок, из них 135 уже завершены, 103 находятся в работе, 52 сняты с регистрации в связи с тем, что клиники фактически не функционируют, ещё 26 — на стадии регистрации.

Из 316 объектов, направленных региональными прокуратурами, 34 клиники оказывают стоматологические услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, 282 работают только на платной основе. В Минздраве отмечают, что особое внимание уделяется вопросам безопасности применяемой анестезии и обоснованности объёма лечения.

«К сожалению, мы видим случаи, когда отдельные клиники предлагают родителям коммерчески удобный вариант — “починить все зубы за один раз”. Такой подход допустим только при наличии реальных медицинских показаний, подтверждённых обследованием», — заявил министр.

Он призвал родителей крайне внимательно относиться к предложениям о лечении под общим наркозом:

«Прежде чем давать согласие на подобные процедуры, необходимо получить полную и прозрачную информацию о рисках, показаниях и условиях проведения. Безопасность ребёнка всегда должна быть на первом месте — и это принцип, которого Министерство здравоохранения будет строго придерживаться».

Ведомство продолжит проверки стоматологических организаций и обещает жёстко реагировать на выявленные нарушения, особенно если они связаны с риском для здоровья детей.

