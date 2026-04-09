Детсады под угрозой: новые правила могут закрыть частные учреждения в Костанае

Куралай Шодорова открыла частный детский сад в 2012 году. Специалист с почти 30-летним стажем в сфере образования сегодня руководит учреждением, где в рамках государственного заказа обучаются 240 детей.

Она поддерживает предстоящее лицензирование дошкольных организаций, которое начнёт действовать с 2027 года. Однако в процессе подготовки столкнулась с серьёзной проблемой — здание детского сада ранее было жилым, а земельный участок имеет целевое назначение под индивидуальное жилищное строительство. Изменить документы оказалось непросто: процедура требует значительных финансовых затрат и времени.

По словам предпринимателя, с аналогичными трудностями сталкиваются многие владельцы частных детских садов. Одни работают в переоборудованных частных домах, другие — на первых этажах жилых многоквартирных домов.

Риск закрытия детских садов

Как отмечает Куралай Шодорова, в других городах Казахстана ситуация ещё сложнее. В крупных мегаполисах, таких как Астана и Алматы, многие детские сады расположены в арендованных помещениях, и собственники не всегда дают разрешение на изменение целевого назначения. Это может привести к закрытию ряда учреждений.

Что изменится с 2027 года

Новые требования к лицензированию затронут как частные, так и государственные детские сады. Для получения лицензии учреждения должны подтвердить соответствие ряду критериев: состоянию зданий, наличию квалифицированных кадров, образовательным программам и материально-технической базе.

Все нормы закреплены в обновлённом законе об образовании, который вступил в силу в 2024 году. Детские сады, не соответствующие требованиям, не смогут продолжить работу.

Как проходит лицензирование

Как пояснила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Алёна Мальгаева, предприниматели подают заявки через портал E-license, прикладывая документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Если пакет документов неполный, заявителю дают время на устранение недостатков. После этого заявку можно подать повторно. В случае соответствия всем критериям проводится выездная проверка, по итогам которой принимается решение о выдаче лицензии.

Специалисты отмечают, что нововведения направлены на повышение качества дошкольного образования, однако для части бизнеса переход может оказаться сложным.