Детсады, школы, колледжи и вузы Казахстана ждут проверки

Эксперты будут оценивать предоставленные документы на электронных носителях без посещения организаций образования. Предполагается, что за пять лет все организации образования пройдут аттестацию, сообщает sputnik.kz

С сентября 2021 года во всех дошкольных организациях, школах, колледжах и в военных, специальных высших учебных заведениях страны проведут государственную аттестацию.

Госаттестация будет проводиться один раз в пять лет. Она предусматривает 100%-ный охват всех типов и видов организаций образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

«Государственная аттестация будет проводиться в форме профилактического контроля с целью контроля соблюдения требований ГОСО и оказания организациям образования методической помощи», — сообщила на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Гульнар Ермекбаева.

Аттестационная комиссия формируется из списка экспертов, которые включены в единый республиканский реестр. Аттестация будет проходить камерально, то есть эксперты будут оценивать предоставленные документы на электронных носителях без посещения организаций образования.

В частности, будут проводиться срезы знаний учащихся, комплексное тестирование, анкетирование родителей, самооценка организаций образования и так далее. Самооценка организаций образования — механизм самостоятельной оценки организации образования своей деятельности. «Данный механизм широко используется в международной практике мониторинга за деятельностью организаций образования и направлен на стимулирование самостоятельности и автономности организаций в совершенствовании своей образовательной практики», — пояснила Ермекбаева. Срезы знаний будут предполагать тестирование по двум предметам для начального образования, трем предметам — для основного среднего и четырем — для общего среднего образования. Для организаций технического и профессионального образования запланировано тестирование по двум профильным дисциплинам. На уровне дошкольного воспитания и обучения будет проводится анкетирование родителей. «В ходе рассмотрения результатов самооценки органом контроля будут использованы такие элементы и принципы оценки, как анонимность экспертов, видеоинтервью с руководителем организации образования, предоставление видеоконтента и другое», — добавила спикер. Предполагается, что за пять лет все детские сады, школы, колледжи пройдут государственную аттестацию, что улучшит качество образовательных услуг и будет стимулировать организации к дальнейшему росту.

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