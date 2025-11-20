USD 519.41 EUR 600.85 RUB 6.41

Детская облбольница Костаная расширила коечный фонд: занято 80%

— Сегодня, 18:00
Изображение для новости: Детская облбольница Костаная расширила коечный фонд: занято 80%

В Костанайской областной детской больнице увеличили количество мест для стационарных пациентов на фоне сезонного роста ОРВИ. Коечный фонд составляет 60 базовых коек плюс 20 дополнительно развернутых; текущая заполняемость — около 80%. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Еркебулан Баязитов.

По его словам, медучреждение готово при необходимости нарастить мощности: «Если ухудшится эпидситуация и будет наплыв пациентов среди детей, мы готовы увеличить ещё на 20–40 коек». Он также отметил, что в последние дни снижается число вызовов на станцию скорой помощи и обращений в поликлиники.

Ситуация по тяжести заболеваний стабильная.

«Среди госпитализированных нет тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов, дети в реанимации не находятся. Все — средней степени тяжести, требующей наблюдения», — уточнил Еркебулан Баязитов.

В управлении заверили, что продолжают мониторинг и при необходимости оперативно увеличат коечный фонд.



