В Костанайской областной детской больнице увеличили количество мест для стационарных пациентов на фоне сезонного роста ОРВИ. Коечный фонд составляет 60 базовых коек плюс 20 дополнительно развернутых; текущая заполняемость — около 80%. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Еркебулан Баязитов.
По его словам, медучреждение готово при необходимости нарастить мощности: «Если ухудшится эпидситуация и будет наплыв пациентов среди детей, мы готовы увеличить ещё на 20–40 коек». Он также отметил, что в последние дни снижается число вызовов на станцию скорой помощи и обращений в поликлиники.
Ситуация по тяжести заболеваний стабильная.
«Среди госпитализированных нет тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов, дети в реанимации не находятся. Все — средней степени тяжести, требующей наблюдения», — уточнил Еркебулан Баязитов.
В управлении заверили, что продолжают мониторинг и при необходимости оперативно увеличат коечный фонд.
19.11.25
