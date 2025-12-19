Костанайская областная детская больница уже несколько лет стоит без дела — здание стало почти «памятником» затянувшемуся ремонту. Напомним, капитальный ремонт медорганизации начался ещё в 2020 году, однако до сих пор вопрос так и не решён. Работы на объекте приостанавливали из-за судебных разбирательств между больницей и подрядчиком.
Ситуация сдвинулась после недавнего рабочего визита в регион министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. По данным управления здравоохранения, аким области и глава Минздрава взялись за проблемный объект и приняли решение о проведении комплексной реконструкции детской областной больницы.
Как сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Еркебулан Баязитов, сейчас планируется разработка нового проектно-сметного документа , который будет включать также оснащение оборудованием.
— Да, будет разрабатываться новое ПСД с оборудованием. Точную сумму не могу назвать, так как хотя бы предварительно будет сформировано — я об этом тоже сообщу. Работа проводится, и надеемся, что на следующий год ПСД выйдет в начале года, чтобы реконструкцию начать — с оборудованием вместе, — отметил он.
По словам главы облздрава, сроки запуска учреждения зависят от готовности документации и организации работ. При благоприятном сценарии реконструкцию рассчитывают начать в 2026 году, а крайним сроком, когда детская областная больница должна начать функционировать, называют 2027 год.
