Детская шалость с огнем стала причиной двух пожаров в Костанайской области

26 мая спасательным формированиям трижды приходилось выезжать на места возгораний. На территории города Аркалык произошли возгорания, как в черте города, так и двух сельских населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В селе Восточное пожар произошел около 9:30 часов утра. Горела крыша пристройки сарая во дворе частного дома. Благодаря оперативным действиям акима села, добровольных пожарных формирований пожар удалось локализовать в течение получаса. В тушении были задействованы пожарный пост села Восточное и силы ТОО «Село Восточное». Жертв среди населения и домашних сельскохозяйственных животных нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

«В селе Фурманово примерно в 18:20 часов загорелась крыша сарая. За 40 минут, пока тушили пожар, строение сгорело полностью. Благодаря оперативным действиям акима села, добровольных пожарных формирований, сел Восточное и Фурманово удалось не допустить распространения пожара на другие строения. данном случае также обошлось без жертв. Предварительной причиной пожара стала шалость детей примерно 5-6 лет, которые, находясь без присмотра, играли в сарае спичками. Площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области

По словам пресс-службы ДЧС Костанайской области, третье возгорание произошло в Аркалыке. Предположительно причиной пожара тоже стала детская шалость. Возгорание возникло при воспламенении тополиного пуха. Данное возгорание несло угрозу для жилого дома, поскольку возникло возле самого здания. К счастью, оперативные действия спасателей уберегли здание и его жильцов от беды.

«В связи, с чем отдел по чрезвычайным ситуациям города Аркалык напоминает жителям города, чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии соблюдайте простые правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам «101» или «112»»,- обратились к жителям в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

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