Детская выставка декоративно-прикладного творчества прошла в Костанае

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства прошла в Костанае. Текстильные изделия, художественная обработка дерева, металла, и даже изготовление скульптур малых форм. Все это изготовлено руками школьников.

Автор работ Ольга Паладуца из Федоровского района рассказывает, что своим творчеством пыталась показать, то как она видит нашу страну. На работу ушло немало времени, девушка уверенна, что призовое место завоюет обязательно.

— Вся работа выполнена из исключительно из природных материалов, это солома, какие-то бытовые вещи, чтобы было все переработано грубо говоря. Работу делала более трех месяцев, это очень сложно плести солому, поскольку солома не самый удобный материал для работы, — рассказала Ольга.

Областная выставка- конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Жас Дарын», посвящена году детей. На площадке костанайского автодорожного колледжа собрались 60 участников-школьников из всех районов области. Тут представлены более 100 работ в 8 номинациях. По словам организаторов, ежегодно число участников растет.

— Этот конкурс он очень давно проводится, традиционно. И традиционно мы представляем лучшие работы победителей на республику. И постоянно мы имеем призовые места. В прошлом году мы получили два первых, и три третьих. У нас впереди такие районы как Беймбета Майлина, Житикара и Костанайский район. В этом году мы вправе ожидать еще больше качественных результатов, — говорит Елена Петренко, руководитель регионального Центра психологической поддержки и дополнительного образования.



Победители областной выставки Жас Дарын будут представлять Костанайскую область на республиканской выставке Алтын казына, осенью.

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