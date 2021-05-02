Детские лагеря начали проверять в Костанайской области

К проверкам детских оздоровительных лагерей приступили сотрудники ведомств по чрезвычайным ситуациям. До открытия летнего сезона им предстоит удостовериться, что в каждом из мест отдыха соблюдены меры пожарной безопасности. Проверки начались еще в четверг, и продлятся до конца мая, передает alau.kz

Приближается сезон летнего отдыха. И в этом году детей планируют принять в 10 оздоровительных лагерях по всей области. Первые смены начнут свою работу уже в июне. Но прежде, сотрудникам ведомств по чрезвычайным ситуациям предстоит провести проверку этих мест на предмет пожарной безопасности. Контроль силами ЧС будет проводиться вплоть до начала летнего сезона. Причем проверки затронут не только лагеря, расположенные в дали от города, но и на территории школ. Так называемые пришкольные площадки в Костанае тоже готовятся принять детей с 1 по 15 июня. Занятостью на полдня обеспечат учеников младшего звена. Но насколько там будут соблюдаться меры безопасности, установят проверяющие.

«Во все лагеря будем выезжать, и проводить инструктаж о пожарной безопасности, с детьми будем проводить уроки. Пожарная сигнализация чтобы была в исправном состоянии, огнетушители, первичная среда пожаротушения, минерализованные полосы. Это все должно быть согласно требованиям пожарной безопасности»,- сообщил Аслан Махмутов, заместитель начальника управления ЧС города Костанай.

Любое нарушение лагерем или школой вначале грозит составлением предписания. И если недочеты не устранят в поставленные сроки, то дело может обернуться судом и штрафом. Правда, как сообщили сотрудники ЧС, судя по опыту прошлого года, до судебного разбирательства, как правило, не доходит — все выявленные нарушения устраняют вовремя. Контроль за безопасностью детей в лагерях начали проводить с 29 апреля. Но еще раньше сотрудники ЧС вышли в рейды на дачные территории, где несоблюдение пожарной безопасности может обернуться не меньшей трагедией, причем по одной и той же причине.

«Это постоянно человеческий фактор, потому что кто-то не углядел. Мусор собрал, поджог и ушел по своим делам. Потом приходит и уже горит забор и еще хуже домик загорелся. Такие факты. У кого-то кто-то поджог, но поджогов в принципе нет на данный момент, но человеческий фактор везде существует»,- сказал Аслан Махмутов.

Рейды в садовые общества организуют ежедневно. Не редко это происходит по сигналам от соседей, недоглядевших за горящим мусором дачников. Как итог, начиная с 12 апреля, в городе каждый день составляются 1-2 протокола о нарушениях. Например, только за эту неделю протокол составляли в дачных обществах «Дархан» и «Текстильщик». Но такую обстановку в ведомстве называют стабильной — она мало чем отличается от прошлогодних результатов проверок в это время года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.