В этом году в Костанае будет установлено 40 новых спортивных детских площадок. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. Глава города назвал условие, при котором жители получат игровую зону.

«Мы будем ставить новые детские спортплощадки там, где ПКСК, ОСИ, возьмут на свой баланс. Они всегда говорят, «все хотят», жители пишут, ПКСК пишут. Как только мы начинаем устанавливать…меморандум подписывали, что они (-Прим. ПКСК) будут за сохранностью следить…всё. Они начинают какие-то причины искать, не подписывают. Но это неправильно. Пока мы не приступил к работе, в течение недели, возьмите соглашение о том, после того, как будут установлены наши детские спортплощадки, за техническим состоянием будут они сами нести ответственность. Если они отказываются, давайте очерёдность переносим в другие дворы, где хотят. Локации поменяйте. Что касается, где ремонт — будем ремонтировать. Отремонтировали меморандум заключите. Не можем мы постоянно деньги трать на ремонты, на содержание», — подчеркнул Марат Жундубаев.

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