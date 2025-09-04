Детские пособия названы причиной «дисбаланса» системы социального страхования в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«К основным причинам, приведшим к дисбалансу системы социального страхования, относятся: 1. Снижение ставки социальных отчислений на период 2018-2024 годов до 3,5%; 2. Изъятие в 2020 году из инвестиционного портфеля Государственного фонда социального страхования (ГФСС) Т497 млрд на выполнение обязательств государства по выплатам на период действия чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19; 3. Увеличение продолжительности назначения социальных выплат по уходу за ребенком с одного года до 1,5 лет без страхового покрытия», — говорится в консультативном документе регуляторной политики к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения», подготовленном министерством труда и социальной защиты населения.

Также к причинам дисбаланса в минсоцзащиты отнесли «кассовый разрыв между объемами поступлений социальных отчислений и социальных выплат (наблюдающийся на протяжении последних лет, начиная с 2021 года)».

«Более 80% объема социальных выплат ежегодно направляются на два связанных с материнством риска – социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) (СВбр), и в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (СВур). Значительному росту расходов на указанные выплаты способствовало распространение и популяризация использования отдельными «недобросовестными» предпринимателями и заявителями «сомнительных схем» для получения социальных выплат в максимальном размере, при которых фактически неработающие лица, за счет уплаты за них социальных отчислений от максимального дохода (7 МЗП) «задним числом» от нескольких лже-работодателей после наступления социального риска, получали выплаты, во много раз превышающие размеры социальных выплат постоянно участвующих в системе матерей (особенно, работающих в органах и организациях, где работа по совместительству прямо запрещена)», — сказано в документе.

Как утверждает ведомство, «наличие кассового разрыва привело к вынужденному сокращению активов Фонда в целях обеспечения своевременного финансирования социальных выплат».

«Ряд факторов привел к критическому приближению горизонта финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования. Нарушение финансовой устойчивости системы, по актуарной оценке, ожидается уже в 2028 году. Принимая во внимание, что две выплаты из ГФСС являются долгосрочными: по случаю утраты трудоспособности – до пенсионного возраста, по потере кормильца – до 23 лет (в случае обучения по очной форме образования), сохранение текущей тенденции влечет за собой риски по неисполнению обязательств перед участниками системы обязательного социального страхования при наступлении предусмотренных Социальным кодексом Республики Казахстан (Социальный кодекс) видов социальных рисков», — заявили в минсозащиты.

По информации ведомства, по итогам 2024 года более 170 тыс. человек (СВут -102 тыс., СВпк – 68 тыс.) были получателями долгосрочных выплат, по оценке к 2050 году на пике «зрелости» системы их количество достигнет уровня численности получателей аналогичных ГСП порядка 700 тыс. человек.

«Проблемный вопрос: Нарушение принципа социальной справедливости в отношении постоянных участников системы обязательного социального страхования, финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования, что уже ближайшем будущем приведет к неспособности системы обеспечивать страховые выплаты участникам и к необходимости передачи обязательств по текущим и будущим выплатам для их финансирования из средств государственного бюджета. По актуарной оценке, нарушение финансовой устойчивости системы ожидается уже в 2028 году. Это приведет к невозможности выполнения обязательств перед участниками обязательного социального страхования, особенно по долгосрочным обязательствам (по утрате трудоспособности и потере кормильца), число получателей которых к 2050 году увеличится до 700 тыс. человек (по итогам 2024 года 170 тыс. человек)», — говорится также в документе.

В минсозащиты заявили, что ГФСС ежегодно осуществляются социальные выплаты участникам системы обязательного социального страхования при наступлении по пяти видам социальных рисков более 1 млн граждан (2024 году – 1,4 млн человек).

«В 2024 году объем выплат составил Т958,3 млрд, при общем объеме поступлений социальных отчислений (пени) 637,5 млрд. тенге. Кассовый разрыв достиг рекордных 320 млрд. тенге. Более 82% (790 млрд тенге) от общей суммы расходов на социальные выплаты направлены на поддержку материнства и детства (СВбр, СВур). Данные риски являются вполне прогнозируемыми. Согласно анализу, проведенному ГФСС, общереспубликанский масштаб приобрела практика применения «сомнительных схем» для получения социальных выплат в максимальном размере. Так, в социальных сетях (Instagram, Facebook и так далее) ведется активная консультационная работа по способам получения социальных выплат из ГФСС в максимальном размере, в частности, рекламируется заключение «формальных» трудовых договоров между субъектами предпринимательства и лицами, планирующими выход в декретный отпуск. Зачастую недобросовестные заявители имеют социальные отчисления от 10-ти и более работодателей за один месяц, в отдельных случаях их число достигает порядка 40-ка плательщиков», — утверждают в МТСЗН.

По информации министерства, «наряду с установленными в действующем законодательстве требованиями по своевременной уплате обязательных социальных платежей и налогов с ГФСС оплаты труда, включая уплату социальных отчислений, также предусмотрены нормы об уплате задолженности по ним с учетом пени (неустойки) за период просрочки».

«Это нормативно позволяет не только добросовестным, но и недобросовестным предпринимателям, уплатить одномоментно социальные отчисления за прошедшие периоды, которые ГФСС обязан учесть при определении размеров социальных выплат. Так, только по назначенным в 2023 году выплатам было выявлено порядка 15,5 тыс. получателей СВбр (что составляет порядка 7% от общего числа получателей), которым выплаты были назначены на основе социальных отчислений, уплаченных после даты наступления риска, что противоречит одному из основных принципов схемы страхования, при этом средний размер СВбр составил 1,4 млн тенге, — сказано в документе.

В минсоцзащиты привели два примера.

«Заявитель А обратилась за назначением СВбр. Дата наступления социального риска согласно листу временной нетрудоспособности у данного лица – 1 августа 2024 года. В расчете СВбр учтены социальные отчисления, уплаченные от максимального дохода 7 МЗП, от двух плательщиков, уплаченные одной датой – 19 августа 2024 года за 12 месяцев (с августа 2023 года по июль 2024 года), предшествующей дате наступления социального риска. При этом, ранее участником системы обязательного социального страхования заявительница А не являлась. Согласно произведенному расчету, сумма назначенной СВбр составила 6 284 250 тенге», — говорится в документе.

В другом примере заявитель Б обратилась за назначением СВбр 21 августа 2024 года.

«Дата наступления социального риска согласно листу временной нетрудоспособности у данного лица – 4 июля 2024 года. Имеются своевременные отчисления на протяжении 12 месяцев до наступления риска от ГККП Колледж легкой промышленности и сервиса. После наступления риска 13 августа 2024 – 14 августа 2024 года заявитель перечисляет социальные отчисления от ИП в максимальном размере за 12 месяцев. Назначенная сумма составила 4 066 161 тенге. Без учета социальных отчислений, поступивших после даты риска, выплата составила бы 1 516 411 тенге», — заявили в минтруда и соцзащиты.

