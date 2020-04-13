Детские сады закрывают в Костанайской области. Новое постановление главного санврача вступает в силу

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал постановление с изменениями «Об усилении мер по обеспечению безопасности населения Костанайской области в рамках исполнения Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК».

Управлению образования акимата Костанайской области, субъектам образования и воспитания негосударственной формы собственности обеспечить:

1. приостановление деятельности детских дошкольных учреждений (в том числе мини-центров) вне зависимости от формы собственности (государственные, частные);

Кроме того, в постановлении говорится о приостановлении деятельности химчисток, ломбардов, агентств по недвижимости, караоке, тату-салонов, автовокзалов, автостанций, ледовых катков, букмекерских контор, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), библиотек, компьютерных и игровых клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.), кальянных, бильярдных, боулинг центров, санаториев, профилакториев и баз отдыха, аквапарков, бассейнов, саун и бань (за исключением саун и бань с числом помывочных мест менее 50, при этом запретить эксплуатацию в них бассейнов)»;

2.ограничить время работы до 18:00 часов непродовольственных торговых центров, непродовольственных рынков и магазинов, станций технического обслуживания, автосалонов, автомоек;

Вводится особый контроль над лицами, находящимися на на домашнем карантине. Для них будет работать мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине».

Кроме того, людям в возрасте старше 65 лет запрещено выходить на улицу без особой надобности. Только в магазин или аптеку. При себе иметь документы, подтверждающие личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство.

Детям в возрасте до 14 лет запрещено выходить на улицу без сопровождения родителей.

Постановление вступает в силу 13 апреля.

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