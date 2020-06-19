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Детский сад в Костанае закрыли на карантин

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

16351 - зарегистрированно

10195 - выздоровевших

105 - летальных случаев

258(+11) - в Костанайской области

В Костанае коронавирусная инфекция выявлена у педагогов детского сада №69, сообщает пресс-служба Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Данные лица являются бессимптомными носителями вируса COVID-19. Дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц. Близкие контакты будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках города Костанай.

 

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