Детский сад в Костанае закрыли на карантин

В Костанае коронавирусная инфекция выявлена у педагогов детского сада №69, сообщает пресс-служба Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Данные лица являются бессимптомными носителями вируса COVID-19. Дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц. Близкие контакты будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках города Костанай.

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