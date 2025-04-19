Пилотный проект по защите детей в цифровом пространстве стартовал в в Алматы, где запущена специальная сим-карта «SIM KIDS», которая оградит ребёнка от вредного контента в интернете. Об этом в социальной сети Х сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

«В этой связи, по моему поручению выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете, которые сейчас находятся в Правительстве. Со своей стороны мы уже приступили к их реализации»,- отметил Генеральный прокурор.

В Алматы прокуратурой совместно с оператором связи TELE2/ALTEL запущен пилотный проект «SIM KIDS». Это специальная детская сим-карта, оснащённая функциями защиты от пропаганды суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз. С помощью этой карты родители смогут видеть, какие приложения использует ребёнок, ограничивать доступ к опасным сайтам, а также дозваниваться, даже если устройство переведено в беззвучный режим.

Проект вызвал большой интерес среди родителей. После завершения тестирования детская сим-карта станет доступна для всех.

«Работа по созданию безопасной среды для детей должна идти на опережение. Ребёнок должен быть защищён в цифровом пространстве от вовлечения в опасные игры суицидального характера, лудоманию, а также от любого негативного контента, способного нанести вред психике и исказить родительские ориентиры в его воспитании. Важно помнить, что безопасность ребёнка начинается с внимания в семье. Взрослым стоит быть чуткими к изменениям в настроении детей, их кругу общения и увлечениям»,-отметил Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Посольство Казахстана в США выступило с обращением Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о...