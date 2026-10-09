Детскую стоматологию в Костанае передадут в частные руки: в управлении здравоохранения назвали риски





Передачу Костанайской областной детской стоматологической поликлиники в конкурентную среду планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Основанием стало постановление Правительства РК от 24 октября 2025 года №894 «О некоторых вопросах оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности».

В ответе на запрос отмечается, что приватизация может снизить доступность специализированной стоматологической помощи для детей из социально уязвимых категорий.

«В таких условиях существует риск, что дети данной категории останутся без необходимого специализированного лечения», — говорится в ответе.

Семьям, как поясняется в документе, может потребоваться самостоятельно искать доступную стоматологическую помощь, хотя не все располагают достаточными финансовыми возможностями. Также обозначен риск негативных последствий из-за ориентации частного собственника преимущественно на получение прибыли.

На вопрос о стоимости продажи в ответе привели размер уставного капитала предприятия — 32 286 427 тенге, согласно государственной базе данных «Юридические лица». При этом цену, по которой поликлинику планируют продать, не указали.

Дальнейшая судьба действующего медицинского коллектива будет зависеть от решений нового собственника. Как передача отразится на текущем приёме пациентов, в ответе не уточняется.

После перехода в конкурентную среду деятельность поликлиники будут контролировать в рамках действующего законодательства, лицензирования и государственных стандартов. Вместе с тем, как отмечается в документе, государство не сможет в полной мере определять кадровую и ценовую политику частного собственника, а также гарантировать сохранение прежнего объёма и доступности специализированной помощи социально уязвимым детям.

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