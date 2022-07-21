Девальвация на пороге: валютный рынок охлаждается

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На спот-рынке иностранных валют к последнему месяцу весны обороты по доллару уменьшились на 4,4% — до $2 млрд 308,7 млн, в абсолютном выражении – на $105,6 млн.
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Если же сравнивать с данными в аналогичном периоде 2021 года, падение объема сделок оказалось гораздо больше – на 28,5%, или $920,1 млн. Для сравнения, по итогам первого полугодия ВВП Казахстана увеличился на 3,4%, а в реальном секторе рост составил в 4,1%, передает 365info.kz
Примечательно, что одновременно снизились биржевые обороты по российской (5,5% — до 27 млрд 644,5 млн рублей) и единой европейской (23,8% — до 56 млн евро) валютам. Зато по китайскому юаню сложился весьма приличный рост — в 3,3 раза по сравнению с маем, до 836 млн.
Благодаря такому позитивному показателю вырос и общий объем торгов на спот-рынке инвалют в тенговом эквиваленте – на 5,2%, до 1 трлн 355,1 млрд тенге.
По итогам первого полугодия сложился прирост
- в тенге — до 20,4%, 8 трлн 240,3 млрд
- в том числе по американской валюте – 0,8%, до 15 млрд 859,8 млн
- единой европейской – в 3,1 раза, до 183,5 млн
- российской – 9,8 раза, до 115 млрд 553,4 млн
- китайской – в 3 раза, до 2 млрд 857,4 млн
На биржевом рынке операций валютного свопа по доллару в июне также пошло снижение в мае – на 6,4%, до $7 млрд 853,5 млн, в абсолютном выражении – на $537,5 млн. Но к июню 2021 года здесь сложился весьма значительный рост — в 6,1 раза, или $6 млрд 573,8 млн, что обычно служит сигналом дальнейшей девальвации тенге к доллару, которая теперь сопровождается еще и быстрым укреплением российского рубля.
За июнь американская валюта подорожала по официальному курсу Нацбанка с 6,78 до 9,1 тенге, или на 34,2%, тогда как доллар прибавил 12,1%, поднявшись за месяц с 414,67 до 465,08 тенге.
Кстати, помимо долларовых свопов, на KASE также заключаются сделки по европейской и российской валютам, однако их объем незначителен.
За первое полугодие их объем в долларовом эквиваленте составил соответственно $331,2 и $756,6 млн против $33 млрд 573,8 млн. А наибольшей активностью в этом секторе KASE как в июне, так и по итогам первого полугодия отличились Народный банк Казахстана, межгосударственный Евразийский банк развития и ForteBank.
Объемы торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE), млн USD
|
Спот-рынок
|
Своп-рынок
|
Январь, 2021
|
2 225,5
|
2 931,1
|
Февраль, 2021
|
2 319,1
|
3 042,3*
|
Март, 2021
|
2 583,8
|
1 648,1*
|
Апрель, 2021
|
2 920,1
|
1 713,6*
|
Май, 2021
|
2 459,8
|
2 193,9*
|
Июнь, 2021
|
3 228,8
|
1 279,7*
|
Июль, 2021
|
3 160,9
|
2 020,8*
|
Август, 2021
|
2 765,9
|
1 431,3*
|
Сентябрь, 2021
|
2 890,2
|
1 699,3*
|
Октябрь, 2021
|
2 721,6
|
2 018,8*
|
Ноябрь, 2021
|
3 803,6
|
2 618,0*
|
Декабрь, 2021
|
4 393,6
|
3 282,2*
|
Январь, 2022
|
2 786,9
|
2 097,6
|
Февраль, 2022
|
2 800,2
|
1 782,3*
|
Март, 2022
|
3 481,7
|
5 771,6*
|
Апрель, 2022
|
2 068,0
|
7 678,0*
|
Май, 2022
|
2 414,3
|
8 390,8*
|
Июнь, 2022
|
2 308,7
|
7 853,5*
Рассчитано на основе данных KASE
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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