Девальвация на пороге: валютный рынок охлаждается

На спот-рынке иностранных валют к последнему месяцу весны обороты по доллару уменьшились на 4,4% — до $2 млрд 308,7 млн, в абсолютном выражении – на $105,6 млн.

Если же сравнивать с данными в аналогичном периоде 2021 года, падение объема сделок оказалось гораздо больше – на 28,5%, или $920,1 млн. Для сравнения, по итогам первого полугодия ВВП Казахстана увеличился на 3,4%, а в реальном секторе рост составил в 4,1%, передает 365info.kz

Примечательно, что одновременно снизились биржевые обороты по российской (5,5% — до 27 млрд 644,5 млн рублей) и единой европейской (23,8% — до 56 млн евро) валютам. Зато по китайскому юаню сложился весьма приличный рост — в 3,3 раза по сравнению с маем, до 836 млн.

Благодаря такому позитивному показателю вырос и общий объем торгов на спот-рынке инвалют в тенговом эквиваленте – на 5,2%, до 1 трлн 355,1 млрд тенге.

По итогам первого полугодия сложился прирост

в тенге — до 20,4%, 8 трлн 240,3 млрд

в том числе по американской валюте – 0,8%, до 15 млрд 859,8 млн

единой европейской – в 3,1 раза, до 183,5 млн

российской – 9,8 раза, до 115 млрд 553,4 млн

китайской – в 3 раза, до 2 млрд 857,4 млн

На биржевом рынке операций валютного свопа по доллару в июне также пошло снижение в мае – на 6,4%, до $7 млрд 853,5 млн, в абсолютном выражении – на $537,5 млн. Но к июню 2021 года здесь сложился весьма значительный рост — в 6,1 раза, или $6 млрд 573,8 млн, что обычно служит сигналом дальнейшей девальвации тенге к доллару, которая теперь сопровождается еще и быстрым укреплением российского рубля.

За июнь американская валюта подорожала по официальному курсу Нацбанка с 6,78 до 9,1 тенге, или на 34,2%, тогда как доллар прибавил 12,1%, поднявшись за месяц с 414,67 до 465,08 тенге.

Кстати, помимо долларовых свопов, на KASE также заключаются сделки по европейской и российской валютам, однако их объем незначителен.

За первое полугодие их объем в долларовом эквиваленте составил соответственно $331,2 и $756,6 млн против $33 млрд 573,8 млн. А наибольшей активностью в этом секторе KASE как в июне, так и по итогам первого полугодия отличились Народный банк Казахстана, межгосударственный Евразийский банк развития и ForteBank.

Объемы торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE), млн USD

Спот-рынок Своп-рынок Январь, 2021 2 225,5 2 931,1 Февраль, 2021 2 319,1 3 042,3* Март, 2021 2 583,8 1 648,1* Апрель, 2021 2 920,1 1 713,6* Май, 2021 2 459,8 2 193,9* Июнь, 2021 3 228,8 1 279,7* Июль, 2021 3 160,9 2 020,8* Август, 2021 2 765,9 1 431,3* Сентябрь, 2021 2 890,2 1 699,3* Октябрь, 2021 2 721,6 2 018,8* Ноябрь, 2021 3 803,6 2 618,0* Декабрь, 2021 4 393,6 3 282,2* Январь, 2022 2 786,9 2 097,6 Февраль, 2022 2 800,2 1 782,3* Март, 2022 3 481,7 5 771,6* Апрель, 2022 2 068,0 7 678,0* Май, 2022 2 414,3 8 390,8* Июнь, 2022 2 308,7 7 853,5*

Рассчитано на основе данных KASE

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