Девальвация тенге-2023: когда?

Более дерзко на вопрос, что происходит с курсом тенге, высказался директор ТОО OilGasProject, экономист Жарас Ахметов: «Лучше, простите, обращаться к экстрасенсу. Я не знаю, что может прийти в голову нашим монетарным властям. Девальвации у нас случаются неожиданно и нелогично. Обычный человек здесь бессилен».

Брать кредит или не брать?

Между тем на фоне роста инфляции люди в магазинах задаются вопросом, на сколько еще могут увеличиться их расходы на продукты питания и другие вещи первой необходимости? Знать ответ на эти вопросы – значит принять верные финансовые решения. Стоит брать кредиты на покупку техники, мебели, одежды, не дожидаясь, когда цены вырастут еще больше? Не опасно ли хранить тенговые сбережения в банках, если они под угрозой скорой девальвации? Может сейчас время запасаться долларами, евро, юанями?

Однако тенге стал укрепляться и, по идее, цены на импортные товары на полках казахстанских магазинов должны падать. Может быть с кредитами на мебель и технику лучше подождать?

«Тенге укрепляется, и укрепляется серьезно. Многие эксперты не могут найти объяснение для такого укрепления (если сравнивать с Россией, там, наоборот, идет обесценивание рубля), – говорит заместитель директора Центра прикладных исследований TALAP, экономист Аскар Кысыков. – Каких-то объективных рыночных факторов для укрепления тенге, на мой взгляд, нет. Поэтому можно говорить, что это укрепление, скорее всего, временное и, вероятно, искусственное».

По словам Кысыкова, хотя Нацбанк декларирует свободно плавающий курс тенге, но тем не менее продолжает вмешиваться в курсообразование через продажу валюты из Нацфонда и квазигоссектора.

Только в январе 2023 года:

продажи субъектов квазигоссектора составили $453 млн

из Нацфонда было продано $228 млн

ЕНПФ купил $120 млн

«Инструментов вмешательства в валютный рынок у Национального банка достаточно. Соответственно, нельзя говорить о том, что текущее укрепление рыночное», – уверен Аскар Кысыков.

«Плавающий» режим казахстанской валюты

«Наши люди не верят правительству и подсознательно все время ждут чего-то плохого, — считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов. – На самом деле невозможно предсказать курс, который зависит от многих моментов — как рыночных, так и геополитических».

Конечно, резкие движения курса плохи для экономики, потому что делают валюту ненадежной и непредсказуемой. Но такова природа свободно плавающего курса, и тенге так «плавает» с 2015 года. Впрочем, при таком раскладе все же есть один плюс – одномоментной резкой и сильной девальвации ждать не приходится, чего нельзя сказать о перманентной.

«Девальвацией можно назвать падение национальной валюты на 10% и выше. К примеру, сейчас доллар стоит 450 тенге, а если он резко повысится до 500, это уже можно считать девальвацией тенге. Но при рыночном движении резкое ослабление курса сложно назвать девальвацией.

Тенге может ослабляться и укрепляться вслед за рыночными тенденциями. Девальвация – это когда в 2014-2015 годах курс держали, а потом Келимбетову (экс-глава Нацбанка Казахстана — прим.) приснилась девальвация и нашу национальную валюту одномоментно обрушили», – говорит Рысмамбетов.

Как считает финансист, ослабление тенге может произойти в конце налоговой недели (20 февраля 2023 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов — прим.).

«Курс тенге – это еще совокупность внешних факторов, таких как экспорт нефти, снижение импорта, налоговая неделя», – пояснил Расул Рысмамбетов.

С этим согласен и Аскар Кысыков:

«Нельзя говорить о девальвации, потому что у нас бывает и резкое укрепление курса тенге, после того как мы перешли на плавающий режим».

По мнению экономиста, ослабления тенге все же будет, так как в обществе очень высокие девальвационные ожидания.

«Политике, которую проводит Национальный банк, никто не доверяет. Люди постоянно ожидают ослабления тенге, и именно высокие девальвационные ожидания могут стать основным фактором дальнейшего ослабления курса – это как самосбывающееся пророчество.

Конечно, регулятор с такими народными ожиданиями не работает, но его политика закрытая, а действия непонятны. Пока изменений в курсовой политике на уровне коммуникаций Нацбанка не будет, ожидать стабилизации курса тенге не стоит», – уверен Аскар Кысыков.