Девять банков ликвидируют в Казахстане: как забрать свои деньги

Сегодня, 15:53
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения по так называемым «уважительным причинам». По данным на 1 марта 2025 года фонд перечислил свыше 60 млн тенге 40 вкладчикам — после индивидуального рассмотрения обращений и проверки документов, подтверждающих причины пропуска сроков, сообщает digitalbusiness.kz.

От редакции: информация обновлена в конце 2025 года.

Девять банков на ликвидации: сроки выплат завершены

Сейчас в процедуре ликвидации находятся девять банков второго уровня, среди них — Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank и Банк Астаны. По этим организациям сроки выплат уже истекли, а невостребованные суммы переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Однако у граждан, которые не успели подать заявление вовремя, остается возможность получить компенсацию — при наличии веских оснований.

Полный список банков

  • «Валют-Транзит Банк»
  • «Казинвестбанк»
  • Delta Bank
  • Qazaq Banki
  • Эксимбанк Казахстан
  • Банк Астаны
  • Tengri Bank
  • AsiaCredit Bank
  • Capital Bank Kazakhstan

Какие причины считаются «уважительными»

КФГД рассматривает заявления, если вкладчик документально подтверждает, что не мог обратиться за выплатой в установленный срок. В перечень причин входят:

  • поступление на воинскую службу;
  • нахождение за пределами Казахстана;
  • оформление наследства;
  • нахождение в местах лишения свободы;
  • иные обстоятельства, признанные судом.

Документы должны подтверждать непрерывность обстоятельств, препятствовавших обращению в течение всего срока (один год с даты лишения банка лицензии). Заявление можно подать лично в КФГД либо направить по почте — с нотариально заверенной подписью и копией удостоверения личности.

Срок рассмотрения и перечисления средств

Поступившие заявления фонд рассматривает в течение пяти рабочих дней. При положительном решении деньги зачисляются на банковский счет вкладчика. Если в выплате отказано, заявителю направляют разъяснение причин и рекомендации, как устранить несоответствия.

Сколько вкладчиков уже получили компенсации

Основная часть выплат уже проведена: возмещение получили около 148 тысяч человек на сумму более 113 млрд тенге — это порядка 98% от общего объема обязательств.

Куда обращаться за консультацией

Уточнить детали можно через колл-центр КФГД 1460, а также по телефонам: +7 (727) 312-24-49 и +7 (727) 312-24-41.



