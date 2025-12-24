Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения по так называемым «уважительным причинам». По данным на 1 марта 2025 года фонд перечислил свыше 60 млн тенге 40 вкладчикам — после индивидуального рассмотрения обращений и проверки документов, подтверждающих причины пропуска сроков, сообщает digitalbusiness.kz.
От редакции: информация обновлена в конце 2025 года.
Девять банков на ликвидации: сроки выплат завершены
Сейчас в процедуре ликвидации находятся девять банков второго уровня, среди них — Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank и Банк Астаны. По этим организациям сроки выплат уже истекли, а невостребованные суммы переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.
Однако у граждан, которые не успели подать заявление вовремя, остается возможность получить компенсацию — при наличии веских оснований.
Полный список банков
- «Валют-Транзит Банк»
- «Казинвестбанк»
- Delta Bank
- Qazaq Banki
- Эксимбанк Казахстан
- Банк Астаны
- Tengri Bank
- AsiaCredit Bank
- Capital Bank Kazakhstan
Какие причины считаются «уважительными»
КФГД рассматривает заявления, если вкладчик документально подтверждает, что не мог обратиться за выплатой в установленный срок. В перечень причин входят:
- поступление на воинскую службу;
- нахождение за пределами Казахстана;
- оформление наследства;
- нахождение в местах лишения свободы;
- иные обстоятельства, признанные судом.
Документы должны подтверждать непрерывность обстоятельств, препятствовавших обращению в течение всего срока (один год с даты лишения банка лицензии). Заявление можно подать лично в КФГД либо направить по почте — с нотариально заверенной подписью и копией удостоверения личности.
Срок рассмотрения и перечисления средств
Поступившие заявления фонд рассматривает в течение пяти рабочих дней. При положительном решении деньги зачисляются на банковский счет вкладчика. Если в выплате отказано, заявителю направляют разъяснение причин и рекомендации, как устранить несоответствия.
Сколько вкладчиков уже получили компенсации
Основная часть выплат уже проведена: возмещение получили около 148 тысяч человек на сумму более 113 млрд тенге — это порядка 98% от общего объема обязательств.
Куда обращаться за консультацией
Уточнить детали можно через колл-центр КФГД 1460, а также по телефонам: +7 (727) 312-24-49 и +7 (727) 312-24-41.
