Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения по так называемым «уважительным причинам». По данным на 1 марта 2025 года фонд перечислил свыше 60 млн тенге 40 вкладчикам — после индивидуального рассмотрения обращений и проверки документов, подтверждающих причины пропуска сроков, сообщает digitalbusiness.kz.

От редакции: информация обновлена в конце 2025 года.

Девять банков на ликвидации: сроки выплат завершены

Сейчас в процедуре ликвидации находятся девять банков второго уровня, среди них — Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank и Банк Астаны. По этим организациям сроки выплат уже истекли, а невостребованные суммы переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Однако у граждан, которые не успели подать заявление вовремя, остается возможность получить компенсацию — при наличии веских оснований.

Полный список банков

«Валют-Транзит Банк»

«Казинвестбанк»

Delta Bank

Qazaq Banki

Эксимбанк Казахстан

Банк Астаны

Tengri Bank

AsiaCredit Bank

Capital Bank Kazakhstan

Какие причины считаются «уважительными»

КФГД рассматривает заявления, если вкладчик документально подтверждает, что не мог обратиться за выплатой в установленный срок. В перечень причин входят:

поступление на воинскую службу;

нахождение за пределами Казахстана;

оформление наследства;

нахождение в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, признанные судом.

Документы должны подтверждать непрерывность обстоятельств, препятствовавших обращению в течение всего срока (один год с даты лишения банка лицензии). Заявление можно подать лично в КФГД либо направить по почте — с нотариально заверенной подписью и копией удостоверения личности.

Срок рассмотрения и перечисления средств

Поступившие заявления фонд рассматривает в течение пяти рабочих дней. При положительном решении деньги зачисляются на банковский счет вкладчика. Если в выплате отказано, заявителю направляют разъяснение причин и рекомендации, как устранить несоответствия.

Сколько вкладчиков уже получили компенсации

Основная часть выплат уже проведена: возмещение получили около 148 тысяч человек на сумму более 113 млрд тенге — это порядка 98% от общего объема обязательств.

Куда обращаться за консультацией

Уточнить детали можно через колл-центр КФГД 1460, а также по телефонам: +7 (727) 312-24-49 и +7 (727) 312-24-41.

