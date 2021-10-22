Девять банков находятся на стадии ликвидации в Казахстане

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В Казахстане девять банков находятся на стадии ликвидации. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает Tengrinews.kz.
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«В настоящее время 9 банков находятся на стадии ликвидации: «Валют-транзит банк», «Казинвестбанк», Delta Bank, «Эксимбанк Казахстана», «Банк Астаны», Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan», — заявили в агентстве.
В ведомстве отметили, что требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной законом:
- в первую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и по физическим лицам, по которым банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;
- во вторую очередь — расчеты перед АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – КФГД) по депозитам физических лиц в пределах гарантируемой суммы;
- в третью очередь — расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка;
- в четвертую очередь — расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающим гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов, и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли «страхование жизни»;
- в пятую очередь — расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов);
- в шестую очередь — расчеты по депозитам неаффилированных юридических лиц;
- в седьмую очередь — расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан;
- в восьмую очередь — расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди;
- в девятую очередь — расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц;
- в десятую очередь — расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.
- Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. При этом, как подчеркивают в агентстве, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях.
«Ликвидационные комиссии «Казинвестбанка», «Эксимбанка Казахстана», Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам — физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавшим максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.
В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов — юридических лиц. По состоянию на 01 октября 2021 года «Казинвестбанк» удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8 процента, или 6,3 миллиарда тенге, «Эксимбанк Казахстана» — на 19,1 процента (2 миллиарда тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество, на 15,9 процента (2,2 миллиарда тенге).
Ликвидационные комиссии «Валют-транзит банка», «Банка Астаны», Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам — физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87 процентов, или 15,4 миллиарда тенге, «Валют-транзит банк» — на 57 процентов (10,4 миллиарда тенге), «Банк Астаны» — на 43,9 процента (16,5 миллиарда тенге), Qazaq Banki — на 16,3 процента (3,3 миллиарда тенге).
AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию комитета кредиторов», — добавили в ведомстве.
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