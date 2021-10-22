Девять банков находятся на стадии ликвидации в Казахстане

«Ликвидационные комиссии «Казинвестбанка», «Эксимбанка Казахстана», Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам — физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавшим максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.

В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов — юридических лиц. По состоянию на 01 октября 2021 года «Казинвестбанк» удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8 процента, или 6,3 миллиарда тенге, «Эксимбанк Казахстана» — на 19,1 процента (2 миллиарда тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество, на 15,9 процента (2,2 миллиарда тенге).

Ликвидационные комиссии «Валют-транзит банка», «Банка Астаны», Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам — физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87 процентов, или 15,4 миллиарда тенге, «Валют-транзит банк» — на 57 процентов (10,4 миллиарда тенге), «Банк Астаны» — на 43,9 процента (16,5 миллиарда тенге), Qazaq Banki — на 16,3 процента (3,3 миллиарда тенге).

AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию комитета кредиторов», — добавили в ведомстве.