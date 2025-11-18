Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Глава государства поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших, а также провести всестороннее расследование причин трагедии.
Сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом.
В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.
"Дома эконом-класса". По программе ИЖС в Кунае ожидается возврат в бюджет около 4 млрд тенге
«Не ждём, пока всё развалится»: власти объяснили ремонт тротуаров в центре Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.