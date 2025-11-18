USD 522.19 EUR 606.42 RUB 6.47

Девять детей погибли в пожаре

— Сегодня, 09:55
пожар

pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

Глава государства поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших, а также провести всестороннее расследование причин трагедии.

Сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом.

В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.



