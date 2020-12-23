Девять хозяйств в Мендыкаринском районе стали участниками форвардного закупа

В этом году несколько хозяйств Мендыкаринского района стали участниками форвардного закупа зерна. То есть ещё весной они получили деньги за урожай, который они собрали осенью. Благодаря этому сельхозтоваропроизводители еще до сбора хлеба смогли обновить технику и успешно провести уборочную кампанию, передает alau.kz

В Мендыкаринском районе в большей степени нацелены на развитие агропромышленного комплекса, поэтому основная доля в экономике здесь приходится на сельское хозяйство. В этом году в регионе была большая поддержка в этой сфере. В частности, Мендыкаринский район стал одним из регионов, где осуществлялся форвардный закуп. То есть агробизнесмены заранее получили часть денег от государства за поставку зерна осенью.

«В форвардном закупе сельхозпродукции участвовали 9 хозяйств в количестве 26,7 тыс. тонн через АО «НК Продкорпорация» на сумму 1,05 млрд. тенге», — рассказал аким Мендыкаринского района Нурлан Катарбеков.

Этот механизм помог аграриям в приобретении 197 единиц новой техники. Это тракторы, зерноуборочные комбайны, посевные комплексы, сеялки и так далее. Кроме того, за счет субсидирования произошло удешевление стоимости гербицидов на 643 млн тенге, удобрений на 419 млн.

«В текущем году, для поддержки товаропроизводителей, АО «Агрофинанс» выделены кредитные средства в сумме 1,3 млрд. тенге на проведение весенне-полевых работ. Получены 2 млрд. тенге субсидий. Валовый региональный продукт района составил 48,6 млрд.тенге или 135,4% к уровню прошлого года», — пояснил Нурлан Катарбеков.

Сельхозтоваропроизводителями в этом году было убрано зерновых с площади 235,3 тыс. га, при этом средняя урожайность составила 12 ц/га. Так же мендыкаринцам удалось увеличить объемы производства мяса на 4,6 %, яиц на 2,1%. Во всех категориях хозяйств наблюдается и рост поголовья сельхозживотных.

«В целях дальнейшего развития животноводства, ведётся работа по породному преобразованию крупного рогатого скота. Из общего количества маточного поголовья КРС в количестве 12279 голов, в породном преобразовании участвуют 2505 голов КРС, доля участия составляет 20,4%», — добавил Нурлан Катарбеков.

В Мендыкаринском районе 5 хозяйств занимаются разведением Аулиекольской породы крупного рогатого скота, 3 племенных хозяйства разводят черно-пеструю породу КРС, а также одно хозяйство Казахскую белоголовую породу. Кстати, товариществами для зимовки скота был создан большой запас сена — 115 тысяч тонн.

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