Карабалыкским райсудом Костанайской области рассмотрено два дела по искам о взыскании необоснованного обогащения к двум 19 летним студентам-дропперам. С каждого из них истец просила взыскать по более 9 миллионов тенге.

Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, так как полученные им все более 9 млн тенге истца перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, счет в банке не открывал.

Выяснилось, что мобильное приложение банка зарегистрировано его биометрической верификацией и вводом отправленных на его номер СМС/PUSH-кодов безопасности. Истец со студентами знакома не была. Сделок с ними не заключала. Обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью.

Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца и оба иска были удовлетворены.

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