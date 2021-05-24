Девять новых миллиардеров появилось благодаря вакцинации от COVID-19

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармкомпаний от произведенных вакцин против коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Oxfam.

В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna — генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.

Суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов. Самый большой доход от продажи вакцин получили главы фармацевтических компаний Moderna и BioNTech. Состояние руководителей компаний Стефана Банселя и Угура Шахина оценили в 4,3 и 4 миллиарда долларов.

Ранее Китай обогнал весь мир по числу новых миллиардеров. В стране насчитывается 1058 долларовых миллиардеров, что больше, чем в совокупности в США, Индии и Германии. Столица страны — Пекин — также стала новой мировой столицей миллиардеров. Самый богатый житель города — Чжан Иминь, основатель материнской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, имеет состояние в 35,6 миллиарда долларов. Сам миллиардер сообщил, что уйдет с поста генерального директора компании

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