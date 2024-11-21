Дело о драке со смертельными последствиями рассматривается в костанайском городском суде №2.

Согласно материалам дела, в ночь с 15 на 16 июня этого года, на одном из костанайских предприятий, двое его сотрудников, электрик Андрей Ядров и сантехник Александр Скалин, проработавшие вместе более 10 лет, решили выпить. То, что произошло потом, озвучили в ходе прений участники судебного процесса.



«Сам подсудимый Ядров пояснил, что после совместного распития спирта в объеме одного литра, Скалин ударил его по лицу, после чего подошел к нему, обхватил за шею, и начал душить. Испугавшись за свою жизнь, он взял со стола нож и начал наносить удары. Бил до тех пор, пока Скалин не отпустил его», — сообщила государственный обвинитель Алма Нурсеитова.



Всего Ядров нанес Скалину девять ранений в грудь и в живот, восемь из которых были проникающими. После этого мужчины успокоились, и Ядров вызвал товарищу на территорию предприятия такси, что подтверждено показаниями его водителя.



«На данном адресе его встретили двое мужчин, один из них который разговаривал с ним по телефону, посадил второго в его машину, и сказал, что дома его встретит мать. Сначала он не хотел его везти, так как он был без штанов, но потом ему стало его жаль, и он согласился довезти его. У обоих мужчин были царапины на руках, одежда была в пятных бурого цвета, от них исходил запах алкоголя. Всю дорогу мужчина стонал», — говорит гособвинитель Алма Нурсеитова.



Только зайдя домой Скалин лег на диван и попросил свою маму вызвать скорую. Медики отвезли его в больницу, где 17-ого июня Александр скончался. На процессе, кроме нескольких свидетелей, были допрошены и эксперты. Один из них признаков асфиксии у Ядрова не установил, и заключил, что удушения не было, другой пояснил, что человек может терять сознание и от захвата за шею, и начать опасаться за свою жизнь и обороняться. Но вот характер и сила ударов ножом, по мнению обвинения, говорят о том, что Ядров при этом явно превысил необходимые пределы. Отягчающим обстоятельством прокурор просит признать совершение преступления в состоянии опьянения, смягчающими, наличие двух малолетних детей и признание вины, и назначить Ядрову два года лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности. Мать погибшего с таким исходом дела не согласна.



«До сих пор причину даже не выявили почему произошел этот конфликт. А потом он обвиняет еще Сашу. Саша мой добрый. Он не мог тебя убивать, как ты его убил. Еще дружили, шашлыки жарили вместе. Друзья называетесь. Это неправильно. Это жестокое убийство», — сказала на суде мать погибшего Валентина Скалина. «Я очень сожалею о случившемся. Не отрицаю тот факт, что я причинил ножевые ранения Скалину Александру, но я их причинил обороняясь, не имея на это злого умысла. Я ни в коем разе не оправдываю себя. Я виноват. Но это я совершил неумышленно. У меня со Скалиным были хорошие отношения. Хочу обратиться к маме и родным потерпевшего. Простите меня. Я очень сожалею о случившемся», — сказал подсудимый Андрей Ядров.

Подсудимый просит не лишать его свободы, чтобы помогать жене воспитывать детей, и иметь возможность зарабатывать на возмещение ущерба потерпевшим. Его защита просит об этом же. На следующем заседании подсудимому предоставят так называемое последнее слово.

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