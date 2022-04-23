Девять руководителей ведомств замешаны в коррупционных преступлениях в Костанайской области

С начала года департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области зарегистрировано 36 преступлений, из которых 24 – коррупционные. Отмечается рост преступлений почти вдвое, передаёт «Казинформ».

«В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рост зарегистрированных преступлений составил 44%. Выявлено 28 тяжких правонарушений, что на 40% выше прошлогоднего показателя, — сообщил на брифинге руководитель штаба областной Антикоррупционной службы Владимир Фанякин. — Также за отчетный период выявлено два факта незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, факт покровительства теневой экономике, четыре факта системной коррупции, три коррупционных преступления, совершенных при реализации госпрограмм: одно – в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы» и два – по программе «Развитие регионов на 2020 – 2025 годы».

Департаментом в коррупции изобличено 20 лиц, из них девять руководителей ведомств — пять руководителей областного уровня, два — городского и два — районного. Всего с начала года департаментом было рассмотрено более сотни уголовных правонарушений, по результатам расследования которых в суд направлено 32. Это, по словам В. Фанякина, значительно превышает показатель прошлого года, когда в производстве было 43 правонарушения и в суд направлено всего пять. «При этом следует учесть, что в два раза увеличился рост лиц, преданных суду — 11 против пяти в прошлом году. По делам, находившимся в производстве, ущерб составил свыше 496 млн тенге»,- заключил спикер.

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