Девятиклассницу нашли мертвой в селе, где ранее при странных обстоятельствах умер девятиклассник

Тело 15-летней школьницы обнаружили подвешенным в сарае во дворе дома, где она проживала.
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В ночь на 13 января в селе Бегимбет (Айшуак) Шалкарского района Актюбинской области нашли мертвой ученицу девятого класса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование с целью выяснения причин и мотивов данного происшествия.
Аким аула Оралбек Абшанов рассказал, что учителя и психолог ранее не замечали никаких изменений в поведении девочки. Ее мама тоже сказала, что никаких конфликтов в семье не было.
«После того как в двенадцать ночи проводили гостей, мама стала искать дочь и нашла ее в задворках», — приводит слова акима Instagram-паблик gorod_aktobe.
По словам заместителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертилеуовой, школьница 2007 года рождения предсмертную записку не оставляла. «Она воспитывалась в благополучной семье, успеваемость была хорошей. Почему она совершила суицид, неизвестно», — сказала Бертилеуова.
В декабре 2022 года в селе Айшуак Шалкарского района при странных обстоятельствах скончался девятиклассник Рустем Жалмуратов. Отец 15-летнего школьника утверждает, что его сын умер после избиения старшеклассниками.