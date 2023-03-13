Девочка-гигант весом почти 7 килограммов родилась в Костанае

В перинатальном центре областной больницы появилась на свет девочка весом 6700 кг и 69 см.

«Плод-гигант» — так врачи называют малышей, чей вес при рождении превышает норму. В акушерской практике младенец с весом 4-5 кг принято считать гигантским. 6 килограммов и более — это по-настоящему редкость, — говорят в перинатальном центре.

Старожилы не припомнят, чтобы в Костанае рождался ребёнок с таким весом.

Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо.

«Роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя — Айару, она третий ребенок в семье», — отметили в перинатальном центре.

Мама Айгерим Долдашева благодарит врачей перинатального центра за себя и дочь. Дома в Аулиеколе Айару ждут папа, брат, сестра и большая семья.

Врачи неонатологи Акмарал Акатай и Асет Утегенов наблюдают за малышкой в детском отделении.

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