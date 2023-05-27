Девочка по неосторожности выпала из окна многоэтажки в Костанае

В ДП Костанайской области сообщают, что 27 мая около 11:00 часов из окна квартиры четвертого этажа дома №169 по улице Шаяхметова выпала 13-летняя школьница.
О случившемся, в полицию сообщили соседи, ставшие очевидцами несчастного случая. Они же вызвали скорую помощь и позвонили родителям, которые в это время находились работе.
Опрошенная школьница пояснила, что выглядывала из окна и выпала по своей неосторожности.
В квартире также находились 9-летняя сестра и 2-летний братик.
Выпавшая девочка, была доставлена в больницу с различными переломами.
В ведомстве сообщают, что с начала года, по области, это уже восьмой случай падения детей из окон.
В полиции просят не оставлять детей без присмотра и не пренебрегать средствами детской защиты на окнах.
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